        Mimeda Genel Müdürü Kına Demirel: Her markanın doğru hedef kitleye ulaşmasını sağlıyoruz

        Mimeda Genel Müdürü Kına Demirel: Her markanın doğru hedef kitleye ulaşmasını sağlıyoruz

        Mimeda Genel Müdürü Kına Demirel, "Perakende medya markaların büyüme stratejilerinde en güçlü kanal haline geldi. Çünkü markaları satın alma anında tüketiciyle buluşturuyor. Mimeda, gerçeklik, anda kalma ve sonuç alma üçlüsüne dayanıyor. Money sadakat programı ile milyonlarca haneyi tanıyabiliyor, her markanın doğru hedef kitleye ulaşmasını sağlıyoruz" dedi

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 12:01 Güncelleme:
        "Her markanın doğru hedef kitleye ulaşmasını sağlıyoruz"

        Türkiye’nin perakende medya alanındaki şirketi Mimeda, Swissotel The Bosphorus’ta düzenlediği Mimeda Perakende Medya Zirvesi ile sektörün kapsamlı buluşmasına imza attı. Migros ve MigrosOne’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen zirvede Mimeda Genel Müdürü Kına Demirel, Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, Retail Media Works CEO’su Colin Lewis ve Veri Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ağırdır’ın gerçekleştirdikleri konuşmalarla perakende medya ve veri odaklı pazarlama stratejileri masaya yatırıldı.

        “BUGÜN PERAKENDE MEDYA HAKKINDA KONUŞTUĞUMUZ HER ŞEY YARININ REKABET AVANTAJI”

        Mimeda Genel Müdürü Kına Demirel açılış konuşmasında, “Perakende medya markaların büyüme stratejilerinde en güçlü kanal haline geldi. Çünkü markaları satın alma anında tüketiciyle buluşturuyor. Mimeda, gerçeklik, anda kalma ve sonuç alma üçlüsüne dayanıyor. Money sadakat programı ile milyonlarca haneyi tanıyabiliyor, her markanın doğru hedef kitleye ulaşmasını sağlıyoruz. Mağazadan dijitale, sosyal medya entegrasyonu ve influencer merkezimizden prodüksiyona uzanan medya ekosistemimizde 65 kanal ile markalarımızı müşterilerle buluşturuyoruz. Yatırımın sağladığı dönüşü derin bir bağlamda ve en önemlisi anlık sunabildiğimiz için perakende medya artık markaların ilk tercihi” dedi.

        “HER TRENDİN FOTOĞRAFINI ÇOK NET ÇEKİYORUZ”

        Verimliliğin vurgulandığı bir reklam dünyasında perakende medyanın önemine dikkat çeken Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur: “Müşteriye doğru anda doğru promosyonu sunmak bizim için kritik. Sadakat programımız ve en güçlü kasımız olan omnichannel ekosistemimizle büyük bir içgörüye sahibiz. Her trendin fotoğrafını çok net çekiyoruz. Müşterinin ne istediğini önden yakalayarak bir adım öteye geçtiğimiz bir noktadayız. Mimeda kurulduğu günden bu yana bu amaçla işleyen bir sistem. Etki alanımız sadece raflar değil, uçtan uca bir ekosistemi yönetiyoruz” diye konuştu.

        “MİMEDA DÜNYADA ÖRNEĞİ OLMAYAN BİR İNOVATİF YAPI”

        Dünyanın perakende medya konusunda önde gelen isimlerinden olan Retail Media Works CEO’su Colin Lewis ise konuşmasında; “Perakende medya; müşteri deneyimi, pazarlama ve tedarikçi ilişkilerine yepyeni bir boyut kazandırdı. Mimeda dünyada örneği olmayan bir inovatif yapı ile hareket ediyor. Daha iyi bir müşteri deneyimi için markalar Mimeda sayesinde yepyeni bir markalaşma, satış, reklam karmasına sahip olabiliyor” diye konuştu.

        “PAZARLAMA ARTIK KENDİNİ ANLATMAK DEĞİL; GÜVENİ İNŞA ETMEK”

        Veri Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ağırdır; “Bugün karşımızdaki tüketici, sürekli bir güven arayışı içinde. Artık pazarlama, kendini anlatmak değil; dinlemek, müşterinin beklenti ve ihtiyaçlarını yönetmek ve hanenin birliğine, düzenine dokunan anlatımlarla güveni inşa etmek. İnsanların sadece sepetinde ne var diye bakmak yeterli değil; müşterilere her an değişebilecek tercihlerine göre en uygun seçkiyi sunmalıyız” dedi.

        Zirveye ayrıca dijital ve yeni medya odaklı çağdaş sanatçı Ecem Dilan Köse’nin Mimeda ve perakende medya satasından esinlenerek oluşturduğu dijital görsel ve işitsel sanat eseri eşlik etti.

        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Trump'ın İran sınavı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
