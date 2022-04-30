Mino Raiola hayatını kaybetti

Birçok dünyaca ünlü yıldızın menajerliğini yürüten Mino Raiola 54 yaşında hayatını kaybetti. Duyuru, Raiola'nın Twitter hesabından ünlü menajerin ailesi tarafından yapıldı.

Ocak 2022'de Milano'da hastaneye yatırılmış ve akciğerlerinden bir operasyon geçiren Raiola bir süredir akciğerlerinden tedavi görmekteydi.



İtalyan futbol adamı, aralarında Paul Pogba, Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma, Mario Balotelli ve Marco Verratti gibi Avrupa futbolunun önde gelen oyuncularının menajerliğini yapıyordu.

Aileden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gelmiş geçmiş en sevecen ve muhteşem futbol menajerinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü içinde duyuruyoruz. Mino oyuncularımızın hakları için tüm vaktini, enerjisini ortaya koydu ve sonuna kadar savaştı. Çalışmalarıyla birçok hayata dokundu, iz bıraktı ve modern futbol tarihinde yeni bir sayfa açtı. Mino'nun futbolu, oyuncular için daha iyi bir yer haline getirme vizyonu, aynı tutkuyla devam edecek"

ÖNCEKİ GÜN YALANLANMIŞTI

Mino Raiola'nın perşembe günü de vefat ettiği haberleri birçok yayın organı tarafından paylaşılmış ancak ünlü menajer sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, "Beni 4 ay içerisinde 2'nci kez öldürdüler. Görünen o ki, yeniden canlandırma yeteneğine de sahipler" ifadelerini kullanmıştı. Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde görevli doktor Alberto Zangrillo, perşembe günü İtalyan medyasına yaptığı açıklamada, akciğer hastalığı bulunan Raiola'nın uzun bir süredir hayatta kalmak için savaştığını söylemişti.

85 MİLYON DOLAR KAZANDI

Forbes'a göre, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Gigio Donnarumma ve Erling Haaland gibi önde gelen pek çok futbolcunun menajerliğini yürüten Raiola, 2020 yılında aracılık ettiği futbolcu transferlerinden yaklaşık 85 milyon dolar kazandı.