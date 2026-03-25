        Mircea Lucescu: Bir korkak gibi ayrılamam! - Futbol Haberleri

        Mircea Lucescu: Bir korkak gibi ayrılamam!

        FIFA Dünya Kupası Play-Off Turu yarı finalinde Türkiye'nin Romanya ile oynayacağı maç öncesi teknik direktör Mircea Lucescu, The Guardian'a açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 14:15
        "Bir korkak gibi ayrılamam!"

        A Milli Futbol Takımı'mızın Perşembe günü Romanya ile oynayacağı FIFA Dünya Kupası Play-Off Turu yarı final maçı öncesi Mircea Lucescu açıklamalarda bulundu.

        Sağlık durumunun detaylarını paylaşmak istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, Romanya’yı Dünya Kupası’na götürmenin kendisi için bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

        "BİR KORKAK GİBİ AYRILAMAM"

        "Doktorlar bana devam edebileceğimi söylediğinde yapmam gereken işe odaklandım. Federasyonla konuştum, bir çözüm bulamadıklarını söylediler. En iyi durumda değilim ama başka bir seçenek olsaydı görevi bırakırdım. Ancak bir korkak gibi ayrılamam. Dünya Kupası’na gitme şansımıza inanmalıyız.”

        "PARAYI KULÜBE STAT YAPMALARI ŞARTIYLA BIRAKTIM"

        "Oynaması zor bir atmosferde oynayacağız. Orayı çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ın evi olan stadyuma hakimim. Kulüpten ayrıldığımda sözleşmemin bitmesine 2 yıl daha vardı ama parayı kulübe, stadyumu yeniden yapmaları şartıyla bıraktım. Şimdiye kadar gittiğim en iyi stadyumlardan biri. Rakip takım topa sahip olduğunda, olağanüstü baskı kuruyorlar. Tribünlerin yaratacağı gürültüye bir çare var mı? Bilmiyorum. Oyuncularıma, Türkiye'de oynamamış olanlara, kendilerini neyin beklediğini anlatmam gerekiyor."

        "MİLLİ OYUNCULARIN HERKESTEN ÜSTÜN OLMASINI İSTİYORUM"

        "Sahaya çıkıp tüm ruhunu ortaya koyan oyunculara ihtiyacım var. Milli takım oyuncularının herkesten üstün olmasını istiyorum. Sık sık çocukları çağırıyorum ve onlara şunu bunu yapmalarını söylüyorum. Çünkü bir antrenman sırasında üç kilometre koşmalarına ihtiyacım yok. Maç sırasında 11 kilometre koşmanız gerekiyor! Yeterli oynamıyorlarsa, onlara herkesten daha fazla antrenman yapmalarını söylüyorum. Ormana, parka gidip koşmalarını ve egzersiz yapmalarını söylüyorum. Her şey beyninizde başlar. Başarı veya başarısızlık için ayarları beyninizde yaparsınız. Umarım oyuncularım bu maçı bir dönüm noktası olarak görür. Bir nesli tanıtabilirler. Dünya Kupası'nda olmak olağanüstü bir başarı olur. Bu sadece benim için değil, aynı zamanda Romanya için de."

        "20 kilo verdim"