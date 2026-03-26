        Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık - Futbol Haberleri

        Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık

        Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Çok dengeli bir maç oldu. Defansın dikkatsizliği sonucu değiştirdi. Türkiye'yi çok beğeniyorum ve iyi bir hocaları var. Biz Türkiye'yi durdurmaya çalıştık. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 23:12 Güncelleme:
        "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık"

        Romanya, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında deplasmanda karşılaştığı Türkiye’ye 1-0 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, açıklamalarda bulundu. Kendi döneminde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı gençleştirdiğini belirten Lucescu, “Bu takımı tabii ki ben inşa ettim. Sadece Hakan Çalhanoğlu değil Merih Demiral, Zeki Çelik ve Kaan Ayhan gibi oyuncular benim zamanımda gelmişti. Belki o dönem sonuçlar alamadım ama bu takım sonuçları almaya başladı. Romanya’da da bunu yapmaya çalışıyorum, gençleştirmeye çalışıyorum. Umarım Romanya da ileride bu sonuçları alır ve onlara verdiğim katkıyı hatırlarlar” sözlerini sarf etti.

        "DEFANSIN DİKKATSİZLİĞİ SONUCU DEĞİŞTİRDİ"

        Defansın dikkatsizliğinin sonucu değiştirdiğini aktaran tecrübeli teknik adam, “Çok dengeli bir maç oldu. Defansın dikkatsizliği sonucu değiştirdi. Türkiye’yi çok beğeniyorum ve iyi bir hocaları var. Biz Türkiye’yi durdurmaya çalıştık. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık” ifadelerini kullandı.

        Mircea Lucescu sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

        “Maçı kaybettiğimiz için özür diliyorum. Ratiu’nun Kenan Yıldız gibi çok güçlü bir rakibi vardı. Onun hata yapmasıyla Türkiye gole gitti. Bizim de direkten dönen pozisyonumuz oldu. Hagi dikkatli ayak içiyle vursa gol atabilirdi. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık”

        "TÜRK FUTBOLU İYİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

        Türk futbolunun iyi bir dönemden geçtiğini aktaran Lucescu, “Romanya futbolunda bazı hatalar yapıldı o yüzden bu durumdayız. Türk futbolu iyi bir dönemden geçiyor. Nedeni de çok iyi yatırımlar yapıldı ve çok iyi yabancı futbolcular getirildi. O oyuncular Türk futbolculara örnek oldu. Türk futbolu önemli kazançlar elde etti. Rumen futbolcular da Türkiye’de önemli takımlarda oynadılar. Romanya yatırımları yapmıyor ama yetenekli oyuncuları var. Eski durumlarına gelebilirler” diyerek sözlerini noktaladı.

        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Burcu Binici'den çocukluk itirafı: Çok çabuk büyümek zorunda kaldım

        BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına ünlü oyuncu Burcu Binici konuk oldu. Binici, çocukluk dönemine ilişkin samimi açıklamalarda bulundu  

        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Dünya Kupası'na son 1!
        Dünya Kupası'na son 1!
        Dışişleri'nden tankere yönelik saldırıya dair açıklama
        Dışişleri'nden tankere yönelik saldırıya dair açıklama
        The Economist: Avantaj İran'da
        The Economist: Avantaj İran'da
        Milli maça özel koreografi!
        Milli maça özel koreografi!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        Sosyal medya tuzaklı gasp! Restoran buluşması kâbusa döndü
        Sosyal medya tuzaklı gasp! Restoran buluşması kâbusa döndü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali