Mircea Lucescu: Oyuncularım hastanelik oldu! Fenerbahçe Avrupa'da böyle oynamamalı

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2-1 yenildikleri Fenerbahçe maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında sarı lacivertli oyuncuları suçladı. Rumen teknik adam, "Oyuncularım sakatlandı. Kalecim sakatlandı. Forvet oyuncusunu defansa çekmek zorunda kaldım. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum ama Avrupa seviyelerinde böyle oynamamalı. Çok fazla faul yapıldı. Oyuncular biraz simulasyon yaptılar. Çok da agresif bir maçtı" dedi.

Lucescu gergin bir şekilde "Bu kadar yeter sonra yine geliriz" dedi ve basın toplantısını soru almadan terk etti.

Rumen teknik adam basın odasını terk ederken de gazetecilere döndü ve "Çok fazla faul oldu. Oyuncularım hastanelik oldu. Kalecim sakatlandı. Biraz beni anlayın" ifadelerini kullandı.