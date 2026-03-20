Misafirleriniz bu tarife talip olacak! Hamurundan şerbetine kusursuz sonuç:Evde cevizli baklava yapmanın püf noktaları!
Bayram sofralarının vazgeçilmezi baklavayı bu kez kendi mutfağınızda hazırlamaya ne dersiniz? Kat kat açılan hamuru ve tam kıvamında şerbetiyle cevizli ev baklavasının tüm inceliklerini sizin için derledik. Tüm detaylar haberimizin devamında...
Evde baklava yapmak çoğu kişiye zahmetli gibi görünse de doğru tekniklerle hazırlandığında sonuç, tüm emeğe değiyor. İncecik açılan yufkalar, bol ceviz içi ve tam kıvamında şerbetle hazırlanan cevizli ev baklavası; özellikle bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ustalık isteyen bu lezzeti evde denemek isteyenler için adım adım detaylı tarifi derledik!
MALZEMELER
Hamuru için:
4 su bardağı un
2 adet yumurta
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
1 çay kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu (isteğe bağlı)
Açmak için bolca nişasta
İç harcı için:
2–2,5 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
Üzeri için:
150–200 gram tereyağı (eritilmiş)
Şerbeti için:
3 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
4-5 damla limon suyu
YAPILIŞI
Geniş bir yoğurma kabına unu alın, ortasını havuz gibi açın. Yumurta, süt, sıvı yağ, sirke ve tuzu ekleyerek yavaş yavaş yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, yumuşak ama toparlanan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurun üzerini örtüp oda sıcaklığında en az 20-30 dakika dinlendirin. Bu adım, hamurun daha kolay açılmasını sağlar.
Dinlenen hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın. Bezeleri hafif unlayarak tezgaha alın.
Her bezeyi nişasta yardımıyla oklava veya merdane ile mümkün olduğunca ince açın. Yufkaların neredeyse şeffaf olması, baklavanın kıtır dokusunu sağlar.
Fırın tepsisini hafifçe yağlayın. Açtığınız yufkaları tek tek tepsiye yerleştirin ve her katın arasına eritilmiş tereyağı sürün.
Yaklaşık 15-20 kat yufkadan sonra ceviz içini eşit şekilde serpin. Cevizin her yere dengeli dağılmasına dikkat edin.
Kalan bezeleri de aynı şekilde açıp üst katları oluşturun. Her kat arasında tereyağı sürmeyi ihmal etmeyin.
Tüm yufkalar tamamlandıktan sonra baklavayı keskin bir bıçakla kare veya baklava dilimi şeklinde kesin. Bu aşamada dilimlemek, piştikten sonra dağılmasını önler.
Kalan tereyağını baklavanın üzerine gezdirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika, üzeri iyice kızarana kadar pişirin.
Bu sırada şerbeti hazırlayın: Su ve şekeri kaynatın, kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip 10 dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın.
Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çekerken çıtır sesler duymanız doğru yolda olduğunuzu gösterir.
Baklavayı en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edin, afiyet olsun!