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Mısır’ın antik Hint mimarisi eseri: Baron Sarayı

Mısır’ın başkenti Kahire’nin Heliopolis bölgesinde yer alan Baron Sarayı, mimarisiyle ilgi görüyor. 1907-1911 yılları arasında yaptırılan Baron Sarayı, halk arasında 'Korku Sarayı' olarak da biliniyor

AA
  • 01
    Korku sarayı olarak biliniyor... Hikayesi herkesi şaşırttı!

    Mısır’ın başkenti Kahire’nin Heliopolis bölgesinde yer alan Baron Sarayı, ülkedeki ender mimari tarzlardan antik Hint mimarisiyle öne çıkıyor.
  • 02
    Korku sarayı olarak biliniyor... Hikayesi herkesi şaşırttı!

    AA'nın haberine göre Mısır Turizm Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, başkent Kahire’de 1907-1911 yılları arasında Edward Louis Joseph Empain adlı Belçikalı bir iş insanı tarafından inşa ettirilen Baron Sarayı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
  • 03
    Korku sarayı olarak biliniyor... Hikayesi herkesi şaşırttı!

    Fransa uyruklu ziyaretçi Desiree Francisco, ramazan ayını Mısır’da geçirmek için geldiğini, Mısırlı eşinin tavsiyesi üzerine Baron Sarayı’na geldiğini söyledi.
  • 04
    Korku sarayı olarak biliniyor... Hikayesi herkesi şaşırttı!

    Ailesiyle Mısır’da turistik yerleri gezdiğini ifade eden Francisco, "Baron Sarayı’nı çok beğendim. Mimari yapısı, duvarlarını süsleyen Hint heykelleri çok güzel ve ilgi çekici. Çocuklarımla beraber burada güzel vakit geçirdik" dedi.
  • 05
    Korku sarayı olarak biliniyor... Hikayesi herkesi şaşırttı!

    1852-1929 yılları arasında yaşayan Belçika uyruklu iş adamı Joseph Empain tarafından yaptırılan tarihi saray, doğum günü veya düğün gibi etkinliklerde dış mekan çekimlerine de ev sahipliği yapıyor.
  • 06
    Korku sarayı olarak biliniyor... Hikayesi herkesi şaşırttı!

    Tarihi sarayı ziyaret eden bir başka konuk Nada Ömer de kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için Baron Sarayı’nı tercih ettiklerini belirtti.
  • 07
    Korku sarayı olarak biliniyor... Hikayesi herkesi şaşırttı!

    Bu sene arkadaşının doğum gününü farklı bir şekilde kutlamak istediğini ve bunun için Baron Sarayı’nı seçtiklerini ifade eden Ömer, "Buraya gelince çok yerinde bir karar aldığımı daha iyi anladım. Arkadaşımla birlikte çok güzel hatıra fotoğrafları çektirdik" diye konuştu.
  • 08
    Korku sarayı olarak biliniyor... Hikayesi herkesi şaşırttı!

    SATANİSTLER AYİN DÜZENLİYORDU

    Uzun yıllar kaderine terk edilen Baron Sarayı’na 1990’lı yılların sonlarına doğru satanist gençlerin gelerek ayin düzenledikleri yetkili makamlar tarafından tespit edildi.
  • 09
    Korku sarayı olarak biliniyor... Hikayesi herkesi şaşırttı!

    Mısır medyasında yayımlanan haberlere göre, Mısır yetkili makamları tarafından 1997 yılında şeytana tapanlar olarak bilinen bir grup satanistin Baron Sarayı’nda toplanarak ayin düzenledikleri saptandı.
  • 10
    Korku sarayı olarak biliniyor... Hikayesi herkesi şaşırttı!

    Satanistlerin Baron Sarayı’nda düzenlediği ayinler, o dönem sarayın çevresinde bir cinayetin yaşanması üzerine halk tarafından fark edilip şikâyet edildi. Konuyla ilgili soruşturma açılmasına karşın cinayet aydınlatılamadı.
  • 11
    Korku sarayı olarak biliniyor... Hikayesi herkesi şaşırttı!

    HALK ARASINDA KORKU SARAYI OLARAK DA BİLİNİYOR

    20 Eylül 1852 yılında Belçika’nın Hainaut eyaletinin Beloeil bölgesinde dünyaya gelen ve bir dönem Hindistan’da da yaşayan iş insanı Joseph Empain tarafından yaptırılan Baron Sarayı'nın içinde hayalet, ruh ve cinlerin olduğuna da inanılıyor.
  • 12
    Korku sarayı olarak biliniyor... Hikayesi herkesi şaşırttı!

    Sarayın sahibinin 22 Eylül 1929’da, oğlunun da 1946 yılında hayatını kaybetmesinin ardından kaderine terk edilen saray, yıllarca çevresinde ikamet eden halk tarafından hayalet, ruh ve cinlerin olduğu iddia edilerek, 'Korku Sarayı' şeklinde adlandırıldı.
  • 13
    Korku sarayı olarak biliniyor... Hikayesi herkesi şaşırttı!

    Yıllarca metruk bir yapı olarak kalan Baron Sarayı, yapılan açık artırmada sarayın varisleri tarafından 1954 yılında başkasına satıldı.
  • 14
    Korku sarayı olarak biliniyor... Hikayesi herkesi şaşırttı!

    Saray, 1993 yılında Mısır yönetimi tarafından resmen tarihi yapı olarak kabul edildi ve 2005 yılında da Mısır İskan Bakanlığı tarafından satın alınarak restoresine başlandı.
  • 15
    Korku sarayı olarak biliniyor... Hikayesi herkesi şaşırttı!

    İşte saraydan kareler! 
  • 16
    Korku sarayı olarak biliniyor... Hikayesi herkesi şaşırttı!
  • 17
    Korku sarayı olarak biliniyor... Hikayesi herkesi şaşırttı!
  • 18
    Korku sarayı olarak biliniyor... Hikayesi herkesi şaşırttı!
  • 19
    Korku sarayı olarak biliniyor... Hikayesi herkesi şaşırttı!
  • 20
    Korku sarayı olarak biliniyor... Hikayesi herkesi şaşırttı!
  • 21
    Korku sarayı olarak biliniyor... Hikayesi herkesi şaşırttı!
  • 22
    Korku sarayı olarak biliniyor... Hikayesi herkesi şaşırttı!
  • 23
    Korku sarayı olarak biliniyor... Hikayesi herkesi şaşırttı!



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