Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Mithat Pala: Üç puanı alacağımızı düşünüyorum - Çaykur Rizespor Haberleri

        Mithat Pala: Üç puanı alacağımızı düşünüyorum

        Çaykur Rizespor'un genç kaptanı (25) Mithat Pala, "Kasımpaşa gerçekten iyi takım ama biz eğer ki kendi kimliğimizi, kendi karakterimizi sahaya yansıtırsak çok kaliteli olduğumuz için 3 puanı alacağımızı düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 18:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Üç puanı alacağımızı düşünüyorum"

        Süper Lig ekiplerinden ÇAYKUR Rizespor, 24’üncü hafta karşılaşmasında Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk olacak.

        Yeşil-mavililer bu maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde sürdürdü.

        Antrenman öncesi takımın 25 yaşındaki kaptanı Mithat Pala saha kenarında değerlendirmelerde bulundu.

        "BU SEZONA PEK İSTEDİĞİMİZ GİBİ BAŞLAYAMADIK"

        Son hafta galibiyetle çıkış yakaladıklarını söyleyen Pala, “Geride kalan 23 haftalık bir periyotta biliyorsunuz lige İlhan Hocayla başlamıştık sonrasında Recep Hocayla devam eden bir periyot vardı. Lige aslında çok istediğimiz gibi başlayamadık bu sene. Sezon geneline baktığımız zaman oyun olarak da aslında bize yakışan çok istenilen oyunu yansıtamadığımızı düşünüyorum. Ama bunu son haftalarla birlikte bence biraz daha kırdığımızı düşünüyorum. Gençlerbirliği deplasmanından özellikle 2-0'dan geri gelinen ve alınan bir puan son hafta içerde oynadığımız ligin flaş takımı Kocaelispor'dan aldığımız 3 puanla birlikte çıkışa geçtiğimizi düşünüyorum. Kalan haftalarda bu galibiyet serisini sürdürüp çıkışımızı devam ettirmek ve Rizespor'un aslında hak ettiği yerlerde yukarılara tırmanmak istiyoruz” diye konuştu.

        "3 PUANI ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

        Kasımpaşa maçıyla ilgili konuşan Pala, “Kasımpaşa maçıyla alakalı bizim için çok önemli bir maç. Puan açısından baktığımızda puan tablosunda şu anda rakibimiz gözüküyor. Kazanmak istediğimiz bir maç. İlk maçta Rize'de talihsiz bir mağlubiyet yaşamıştık. Orada şimdi kazanacağımız maçla birlikte ikili averajı da almak istiyoruz. Aslında dediğim gibi bizim hedefimiz yukarılar. Kesinlikle alt sıralarla işimiz olmayacağını biliyoruz. Ama şu an puan tablosunda baktığımız zaman Kasımpaşa rakibimiz gözüküyor. Çok iyi hazırlanıyoruz. Son oynadıkları Fenerbahçe maçını da analiz ettik. Kasımpaşa gerçekten iyi takım ama biz eğer ki kendi kimliğimizi, kendi karakterimizi sahaya yansıtırsak çok kaliteli olduğumuz için 3 puanı alacağımızı düşünüyorum” dedi.

        "BURASI BENİM EVİM"

        Rizespor’un kendisi için çok değerli olduğunu ifade eden Pala, “Öncelikle ben dediğiniz gibi uzun süredir buradayım. Çok küçükken buraya geldim. Rizespor benim evim benim yuvam diyebilirim. Ben futbola ilk adımı, ilk heyecanları her şeyi burada yaşadım. Rizespor benim için çok değerli, çok önemli. Burada bulunduğum sürede de benim için önemli olan Rizespor'a hizmet etmek. Sahanın hangi bölgesinde, hangi mevkisinde olduğum çok önemli değil. Dediğim gibi benim için burada öncelik Rizespor. Burada da çok mutluyum. Burası benim evim. Nerede görev verilirse Rizespor'a en çok nasıl hizmet ederim nasıl katkıda bulunurum diye nerede görev verilirse elimden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kaldırımda yürüyen anne ile kızı, çöken binadan savrulan beton parçalarından kaçarak kurtuldu

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde, ağır hasarlı binanın yıkım çalışmasında çöktüğü sırada, kaldırımda yürüyen anne ile kızının, savrulan beton parçalarından kaçarak kurtulduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.  (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon