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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü'nün cezası belli oldu! - MKE Ankaragücü Haberleri

        MKE Ankaragücü'nün cezası belli oldu!

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü'ne 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 22:48 Güncelleme: 14.12.2023 - 22:48
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        MKE Ankaragücü'nün cezası belli oldu!
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        Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya rekor ceza geldi!

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıklarken Meler'e fiziksel saldırıda bulunan Faruk Koca, Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası verilirken MKE Ankaragücü'nün cezası da belli oldu.

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü'ne 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası verdi.

        NE OLMUŞTU?

        Eryaman Stadı'nda oynanan ve 1-1'lik skorla sonuçlanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Başkent ekibinin istifa eden başkanı Faruk Koca sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

        Meler'e yapılan saldırı sonrasında aralarında Faruk Koca'nın da olduğu üç kişi tutuklanırken Meler ise hastaneye kaldırılmıştı. Meler bugün taburcu edilirken ligler de süresiz olarak tatil edilmişti.

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