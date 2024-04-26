MKE Ankaragücü, Olimpiu Morutan'a moral veriyor

MKE Ankaragücü Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile oynadıkları maçta geçirdiği sakatlığın ardından 7-8 ay sahalardan uzak kalması beklenen futbolcusu Olimpiu Morutan'ın doğum gününü kutladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medyasında paylaşılan videoda; teknik direktör Emre Belözoğlu, futbolcular Anastasios Chatzigiovanis, Federica Macheda, Riccardo Saponara, Riad Bajic, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Uros Radakovic, Ertaç Özbir, Kazımcan Karataş, Atakan Çankaya, Ali Sowe, Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu ile teknik heyet ve personel Morutan'ın hem doğum gününü kutladı hem de geçmiş olsun dileklerini iletti.