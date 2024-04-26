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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü, Olimpiu Morutan'a moral veriyor - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü, Olimpiu Morutan'a moral veriyor

        MKE Ankaragücü Kulübü, aşil tendonu koptuğu için 7-8 ay sahalardan uzak kalması beklenen futbolcusu Olimpiu Morutan'ın doğum gününü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 00:01 Güncelleme: 26.04.2024 - 00:01
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        MKE Ankaragücü'nden Morutan'a destek!
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        MKE Ankaragücü Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile oynadıkları maçta geçirdiği sakatlığın ardından 7-8 ay sahalardan uzak kalması beklenen futbolcusu Olimpiu Morutan'ın doğum gününü kutladı.

        Sarı-lacivertli kulübün sosyal medyasında paylaşılan videoda; teknik direktör Emre Belözoğlu, futbolcular Anastasios Chatzigiovanis, Federica Macheda, Riccardo Saponara, Riad Bajic, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Uros Radakovic, Ertaç Özbir, Kazımcan Karataş, Atakan Çankaya, Ali Sowe, Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu ile teknik heyet ve personel Morutan'ın hem doğum gününü kutladı hem de geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Emre Belözoğlu, İtalyanca verdiği mesajda "Moru, iyi ki doğdun kardeşim. Seni çok seviyorum. Sen muhteşem bir insansın ve harika bir futbolcusun. Seni sevgiyle kucaklıyorum, dönüşün muhteşem olsun." ifadelerini kullandı.

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