2001 yılında kurulan ve tam açılımı Merkezi Kayıt Kuruluşu olan MKK ile ilgili araştırmalar bugün iyice arttı. Vatandaşlar, MKK nedir ve MKK sicil numarası nasıl alınır sorularının cevaplarını arıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...



MKK NEDİR?

Borsada işlem sonrası (post-trade) kurumlarının en önemlilerinden biri Merkezi Saklama Kuruluş’larıdır (Central Securities Depository - CSD). Merkezi Saklama Kuruluşu bir “menkul kıymet takas sistemi” işleten (SSS-Security Settlement System) ve bununla birlikte menkul kıymetlerin ilk kaydının yapılması (ihraç) (notary service) ve menkul kıymet hesaplarının en üst seviyede merkezi olarak tutulması (central maintenance service) faaliyetlerinden en az birini yerine getiren kurumdur.