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MKK nedir, ne demek? MKK sicil no nedir, ne anlama gelir? Merkezi Kayıt Kuruluşu hakkında

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımız; MKK nedir, ne anlama gelir ve MKK sicil no nedir aramaları yapıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

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  • MKK nedir, ne demek? MKK sicil no nedir, ne anlama gelir? Merkezi Kayıt Kuruluşu hakkında

    2001 yılında kurulan ve tam açılımı Merkezi Kayıt Kuruluşu olan MKK ile ilgili araştırmalar bugün iyice arttı. Vatandaşlar, MKK nedir ve MKK sicil numarası nasıl alınır sorularının cevaplarını arıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

    MKK NEDİR?

    Borsada işlem sonrası (post-trade) kurumlarının en önemlilerinden biri Merkezi Saklama Kuruluş’larıdır (Central Securities Depository - CSD). Merkezi Saklama Kuruluşu bir “menkul kıymet takas sistemi” işleten (SSS-Security Settlement System) ve bununla birlikte menkul kıymetlerin ilk kaydının yapılması (ihraç) (notary service) ve menkul kıymet hesaplarının en üst seviyede merkezi olarak tutulması (central maintenance service) faaliyetlerinden en az birini yerine getiren kurumdur.
  • MKK nedir, ne demek? MKK sicil no nedir, ne anlama gelir? Merkezi Kayıt Kuruluşu hakkında

    “Menkul kıymet takas sistemi” ise AB‘nin 98/26 sayılı Mutabakat Kesinliği Direktifinin (Settlement Finality Directive) birinci maddenin (a) fıkrasına atıfla, menkul kıymet transfer emirlerini işleyen sistem olarak tanımlanmıştır. Merkezi saklama fonksiyonunda en temel öğe, menkul kıymetlerin ihraç edildiği, üye veya haksahibi bazında hesaplarda tutulduğu, el değiştirdiği, bunlara ilişkin hakların tesis edildiği merkezi bir sistem işletilmesidir.

    MKK, sermaye piyasası araçlarının kayden ihracının yapıldığı, haksahibi bazında açılan hesaplarda sermaye piyasası araçlarının kaydedildiği, bunlar üzerindeki hakların izlendiği, kayıtlarına hukuki sonuçlar bağlandığı Kanunla bu görevi üstlenmiş bir merkezi yapıdır. Bir başka deyişle, menkul kıymetlerin ihraç edildiği, haksahibi bazında hesaplarda tutulduğu, el değiştirdiği, bunlara ilişkin hakların tesis edildiği merkezi bir sistemdir. MKK bu yapısıyla Türkiye’nin Merkezi Saklama Kuruluşu’dur.​
  • MKK nedir, ne demek? MKK sicil no nedir, ne anlama gelir? Merkezi Kayıt Kuruluşu hakkında

    MKK NE İŞE YARAR?

    Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Türk Sermaye Piyasalarının Merkezi Saklama Kuruluşu olarak üyelerine saklama, veri depolama ve raporlama, kurumsal yönetim ve yatırımcı hizmetlerini sunmaktadır. MKK, ayrıca Ar Ge merkezi kimliği ile kendi iç kaynaklarını kullanarak geliştirdiği yazılım, sistem ve platformlarla yerli ve yabancı sermaye ve finans kuruluşlarına veri ve teknoloji hizmetleri sunmaktadır.
  • MKK nedir, ne demek? MKK sicil no nedir, ne anlama gelir? Merkezi Kayıt Kuruluşu hakkında

    MKK SAKLAMA HİZMETLERİ

    Yatırım/Saklama hesabı işlemleri
    İhraççı, menkul kıymet ihraç ve hak kullanım işlemleri,
    Menkul kıymetlerin hak sahibi ve omnibus hesaplarda takip edilmesi,
    Kaydileştirilmiş menkul kıymetlerin takas ve saklama hizmetleri,
    SWIFT işlemleri ,
    Ödünç Pay Senedi Piyasası ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu işlemleriyle ilgili hizmetler
    Elektronik Ürün Senedi işlemleri,
    Kitle Fonlaması platformları işlemleri​

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    MKK, ayrıca sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin ilgili taraflarca elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistem olan Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) işletici kuruluşudur.

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