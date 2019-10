ABD merkezli dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Zynga, ‘hack’lendi. Mobil oyun devinin doğruladığı veri ihlalinde milyonlarca kullanıcının bilgisi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak Zynga’dan yapılan açıklamada “Talihsiz bir gerçekliği yaşadık” denilerek, “Bazı oyuncuların hesap bilgileri yasadışı olarak bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.

Yaşanan veri ihlaliyle ilgili soruşturma başlatıldığını ve resmi kurumlarla temasa geçildiğini duyuran Zynga, platformunu kullanan oyuncuların hemen hesap şifrelerini değiştirmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Hacker News’ta konuyla ilgili olarak yer alan haberde ise Pakistanlı bir bilgisayar korsanı, Zynga’yı hacklediğini ve 218 milyondan fazla kullanıcı hesabına erişim sağladığını ifade etti. Hacker, bu veri ihlaliyle oyuncuların isimleri, e-posta adresleri, giriş kimlikleri, şifreleri ve telefon numaralarını ele geçirdiğini iddia etti.

TÜRK OYUNLARINI 100 MİLYON DOLARA ALMIŞTI

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre ABD borsalarında da işlem gören ve piyasa değeri 5.5 milyar dolar seviyesinde olan Zynga’nın aralarında Türk oyun şirketi Peak Games’ten satın aldığı 101 Okey Plus, Çanak Okey Plus ve 101 Okey'ın de bulunduğu Farmville, 1010!, Merged!, Six!, Tiny Royale, Zynga Poker gibi popüler oyunlar da yer alıyor.

Zynga, 2017 yılında Peak Games'in kart ve okey oyunları geliştiren bölümünü 100 milyon dolarlık nakit karşılığında satın almıştı.

KVKK İNCELEME BAŞLATTI

Yaşanan veri ihlali ile ilgili olarak Türkiye’den de Kişisel Verileri Korumu Kurumu (KVKK),açıklama yaptı. KVKK’nın “Veri İhlali Bildirimi – Zynga Game Ireland Limited” başlığıyla yaptığı duyuruda, konuyla ilgili olarak inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ihlalden 34 bin Türk vatandaşının etkilendiği ancak etkilenen kayıt sayısının bu aşamada bilinmediğinin altı çizildi.

‘34 BİN TÜRK VATANDAŞI ETKİLENDİ’

KVKK’nın internet sitesinde yer alan Zynga açıklaması şöyle:

“Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Zynga Game Ireland Limited tarafından Kurumumuza gönderilen 23.09.2019 tarihli yazıda özetle;

Kullanıcı adı ve şifrelerini içeren oyuncu hesap bilgilerinin hackerlar tarafından yasa dışı olarak erişilebilmiş olabileceğinin tespit edildiği,

İhlalin 31 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştiği ve bu durumun 2 Eylül 2019 tarihinde tespit edildiği,

İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim ve lokasyon bilgileri olduğu,

Etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim ve konum bilgilerinin olduğu, İhlalden 34.000 Türk vatandaşının etkilendiği, etkilenen kayıt sayısının bu aşamada bilinmediği,

İlgili kişilerin www.zynga.com web adresi üzerinden ihlal hakkında bilgi alabileceği,

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26.09.2019 tarih ve 2019/285 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildirminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.”