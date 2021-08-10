Molde Trabzonspor maçı için artık geri sayım başladı. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, 3. ön eleme turu rövanş maçında Norveç takımı Molde'ye konuk oluyor. İlk maçta rakibiyle 3-3 berabere kalan temsilcimiz, deplasmanda galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...



MOLDE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi eleme turu Trabzonspor Molde maçında ilk düdük 5 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 19:00'da çalacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu ASpor olacak...



TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11'İ

Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Edgar Ie, Trondsen, Berat, Yunus, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny