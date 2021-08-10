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Molde Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün? Konferans Ligi Molde TS rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi tesmil eden takımlarımızdan Trabzonspor, 3. ön eleme turu ilk maçında 3-3 berabere kaldığı Norveç ekibi Molde ile rövanş maçına çıkıyor. Peki merakla beklenen Molde Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Molde Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün? Konferans Ligi Molde TS rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Molde Trabzonspor maçı için artık geri sayım başladı. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, 3. ön eleme turu rövanş maçında Norveç takımı Molde'ye konuk oluyor. İlk maçta rakibiyle 3-3 berabere kalan temsilcimiz, deplasmanda galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

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TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11'İ

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