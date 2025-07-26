Moldova Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Moldova'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Moldova’nın Uluslararası Telefon Kodu: +373

Moldova’nın uluslararası telefon kodu +373’tür. Yurtdışından Moldova’daki sabit ve mobil telefonlara erişim için bu kod kullanılır. Telekomünikasyon sektörü, sabit hatların yanı sıra mobil iletişimde de önemli bir gelişim göstermiştir. Ülkede başlıca operatörler arasında Moldcell, Orange Moldova ve Telekom Moldova bulunmaktadır. 3G, 4G ve bazı bölgelerde 5G teknolojileri yaygınlaşmakta, internet erişimi ve veri iletişimi artmaktadır. Moldova, dijitalleşme politikaları kapsamında telekom altyapısını güçlendirmeye devam etmektedir.

Araç Plaka Kodu: MD

Moldova’nın uluslararası araç plaka kodu MD’dir. Ülke içinde kullanılan araç plakaları genellikle beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur. Plakalarda “MD” ibaresi araçların Moldova menşeli olduğunu gösterir. Moldova plakaları, trafik yönetimi ve araç tanımlama sistemlerinde standart bir şekilde kullanılır. Özel araçlar, ticari araçlar ve resmi devlet araçları için farklı tasarımlar ve renkler bulunabilir. Moldova’da araç sayısı artmakta ve trafik düzenlemeleri buna paralel olarak güncellenmektedir.

Resmi Para Birimi: Moldova Leyi (MDL)

Moldova’nın resmi para birimi Moldova Leyi olup, uluslararası para kodu MDL olarak tanınır. 1 Leyi, 100 bani’ye bölünür. Banknotlar farklı değerlerde basılmakta olup, madeni paralar da çeşitli büyüklüklerde dolaşımdadır. Moldova Merkez Bankası, para politikalarını ve döviz rezervlerini yönetir. Moldova ekonomisi tarım, sanayi ve hizmet sektörlerine dayanmakta olup, Leyi ülke içi ekonomik işlemlerde temel para birimi olarak kullanılır. Ayrıca döviz kuru dalgalanmaları ve ekonomik gelişmeler, Leyi’nin değerini etkileyen faktörler arasındadır.