Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Monaco penaltı kazandı, Uğurcan kurtardı! - Futbol Haberleri

        Monaco penaltı kazandı, Uğurcan kurtardı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco, konuk ettiği temsilcimiz Galatasaray karşısında penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılarda kaleci Uğurcan Çakır, Fransız ekibine penaltı vuruşunda geçit vermedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 00:15 Güncelleme: 10.12.2025 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Monaco penaltı kazandı, Uğurcan kurtardı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, Fransa ekibi Monaco'ya konuk oldu.

        Monaco, Galatasaray ile oynadığı maçta 49. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

        Fransız ekibinde penaltıda topun başına Denis Zakaria geçti. Zakaria, penaltıda kaleci Uğurcan'ı geçemedi.

        Uğurcan, Zakaria'nın vuruşunda köşeyi doğru tahmin etti ve gole izin vermedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Bakan Fidan: Suriye tüm terör unsurlarından temizlenmeli
        Bakan Fidan: Suriye tüm terör unsurlarından temizlenmeli
        Zelenskiy: Seçimlere hazırım
        Zelenskiy: Seçimlere hazırım
        Putin: Donbas Rus toprağıdır
        Putin: Donbas Rus toprağıdır
        'En tavizsiz mücadele sürecek'
        'En tavizsiz mücadele sürecek'
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Mustafa Sandal'dan nafaka dekontu
        Mustafa Sandal'dan nafaka dekontu
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı