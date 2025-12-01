Monaco penaltı kazandı, Uğurcan kurtardı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco, konuk ettiği temsilcimiz Galatasaray karşısında penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılarda kaleci Uğurcan Çakır, Fransız ekibine penaltı vuruşunda geçit vermedi.
Giriş: 10.12.2025 - 00:15 Güncelleme: 10.12.2025 - 00:15
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, Fransa ekibi Monaco'ya konuk oldu.
Monaco, Galatasaray ile oynadığı maçta 49. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.
Fransız ekibinde penaltıda topun başına Denis Zakaria geçti. Zakaria, penaltıda kaleci Uğurcan'ı geçemedi.
Uğurcan, Zakaria'nın vuruşunda köşeyi doğru tahmin etti ve gole izin vermedi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ