Monza: 0 - Napoli: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Napoli, deplasmanda Monza'yı 1-0 mağlup etti. McTominay'ın golüyle galibiyete ulaşan Napoli, puanını 71'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider Inter'le puanını eşitledi. Monza ise haftayı 15 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Napoli, deplasmanda Monza'ya konuk oldu. U-Power Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Napoli oldu.
Konuk ekip Napoli'ye galibiyeti getiren golü 72. dakikada Scott McTominay attı.
Bu sonucun ardından Napoli, 71 puana yükseldi. Ligin son sırasında yer alan Monza, 15 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Napoli, sahasında Torino'yu ağırlayacak. Monza, Juventus deplasmanına gidecek.