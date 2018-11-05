Moody's, "Vergi indirimleri Türk Lirası kurunda aşağı yönlü trendi yeniden canlandırabilir ve hali hazırda güçlü olan enflasyonist baskıları ateşleyebilir" uyarısında bulundu.

Son Gelişmelerin Kredi Etkiler' raporunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı KDV ve ÖTV indirimi kararlarını değerlendiren Moody's, mali teşviklerin gelecekte daha gevşek bir mali duruş potansiyeline işaret ettiğini vurguladı.

Moody's bu duruşun er ya da geç Türkiye'nin mali gücünde kademeli bir erozyona yol açması riski bulunduğunu kaydetti. Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, "İç talebi canlandırmak Türkiye'nin makroekonomik yeniden dengelenmesini yavaşlatabilir" değerlendirmesini yapan Mooy's, şöyle devam etti:

"Vergi indirimleri Türk Lirası kurunda aşağı yönlü trendi yeniden canlandırabilir ve hali hazırda güçlü olan enflasyonist baskıları ateşleyebilir. Vergi indirimlerinin geçici olmaları nedeniyle hükümet bütesi üzerinde negatif etkisinin olmasını beklemiyoruz, ancak ekonomiyi resesyondan çıkarmak için daha büyük mali teşvik tedbirleri getirilmeye çalışılması problemli olabilir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ