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HaberlerEnerjiSon dakika! Motorinde 15 kuruşluk indirim yapılacak mı? Motorin indirim

Motorinde 15 kuruşluk indirim ABD kuyularına takıldı

Motorinde 7 kuruşun ardından 15 kuruşluk indirim "kuyu"ya takıldı. Akaryakıt sektörü bu haftayı soluksuz geçirdi. Hafta başı motorinin ton fiyatı 590 dolardan 568 dolara düştü. 15 kuruşa kadar indirim olasılığı gündeme geldi. Ancak cuma günü ABD'den gelen "Petrol sondaj kuyu sayısındaki azalma" haberi motorin fiyatını bir anda fırlattı ve tonu 581 doların üstüne çıktı. Bu gelişme sonrasında yarın için pompa fiyatlarına yansıtılması beklenen indirim başka bahara kaldı. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberi...

motorin indirim


Türkiye'de akaryakıt fiyatları üç unsura göre belirleniyor. Brent petrol ve uluslararası piyasadaki ürün fiyatı ile dolar kuru. Bunlarda yaşanan aşağa ya da yukarı yönlü değişiklik fiyatlara zam veya indirim olarak yansıtılıyor. Bu hafta da uluslararası motorin fiyatları önce güçlü şekilde düştü ve indirim olasılığı gündeme geldi. Uluslararası piyasada motorinin ton fiyatı hafta başında 590 dolardan 568 dolara geriledi. Motorinde 15 kuruş indirim ihtimali oluştu. Ancak bu ihtimal cuma günü açıklanan ABD petrol sondaj kuyu sayısındaki azalma nedeniyle bir anda ortadan kalktı. Motorinin ton fiyatı 568 dolardan 581 doların üzerine çıktı. Böylece yarın için pompa fiyatlarına yansıtılması beklenen 15 kuruşluk indirim başka bahara kaldı.
Benzinde bu hafta motorinin tersine olağanüstü bir gelişme yaşanmadı. Fiyatları stabil seyretti.

 

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