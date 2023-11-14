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        Haberler Ekonomi Enerji Motorine indirim geldi: İşte son fiyatlar - Enerji Haberleri

        Motorine indirim geldi

        Motorininin litre fiyatına 1 lira 60 kuruş indirim yapıldı. İndirim bugün itibarıyla pompa fiyatına yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 10:12 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:12
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        Motorine indirim geldi
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        Motorinin litre fiyatına bugün itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 60 kuruş indirim gerçekleştirildi.

        İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 36.42 TL, Ankara'da 37 TL, İzmir'de 37.18 TL lira, Adana'da 37.43 TL, Bursa'da 37.07 TL, Antalya'da 37.68 TL, Diyarbakır'da 37.71 TL ve Trabzon'da 37.35 TL oldu.

        Bugün benzin fiyatında bir değişikliğe gidilmedi.

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