Motorine indirim geldi
Motorininin litre fiyatına 1 lira 60 kuruş indirim yapıldı. İndirim bugün itibarıyla pompa fiyatına yansıdı
Giriş: 14.11.2023 - 10:12 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:12
Motorinin litre fiyatına bugün itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 60 kuruş indirim gerçekleştirildi.
İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 36.42 TL, Ankara'da 37 TL, İzmir'de 37.18 TL lira, Adana'da 37.43 TL, Bursa'da 37.07 TL, Antalya'da 37.68 TL, Diyarbakır'da 37.71 TL ve Trabzon'da 37.35 TL oldu.
Bugün benzin fiyatında bir değişikliğe gidilmedi.