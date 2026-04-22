Motorine indirim mi geliyor? Benzine indirim ya da zam gelecek mi? İşte 22 Nisan akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve küresel gelişmeler, akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorin grubuna gece yarısından itibaren indirim yapılması bekleniyor. Son dönemde uluslararası piyasalarda yaşanan geri çekilme indirim beklentisini güçlendirdi. Peki, "Motorine indirim mi geliyor? 22 Nisan Çarşamba benzin, LPG, motorin (mazot) ne kadar?" İşte, 22 Nisan Çarşamba Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle motorin fiyatlarında yaşanan artışlar sonrası indirim beklentisini gündeme getirmişti. Sektör kaynaklarından gelen son bilgiler bu beklentiyi doğrular nitelikte. 23 Nisan itibarıyla motorin grubunda bir indirim beklentisi oluştu. Peki, Motorine indirim mi gelecek? 22 Nisan Çarşamba benzin, LPG, motorin (mazot) ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları ile, benzin, LPG, motorin pompa fiyatları...
MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?
Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, 23 Nisan gece yarısından itibaren motorin grubuna 2,33 TL indirim gelmesi bekleniyor.
BENZİNE YADA LPG'YE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?
Benzine ya da LPG'ye indirim veya zam beklenmiyor.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.70 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 71.59 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.56 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 71.45 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 34.39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 63.67 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 72.71 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 34.87 TL