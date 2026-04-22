        Motorine indirim mi geliyor? 22 Nisan Çarşamba benzin, LPG, motorin (mazot) ne kadar? İşte akaryakıt fiyatları

        Motorine indirim mi geliyor? Benzine indirim ya da zam gelecek mi? İşte 22 Nisan akaryakıt fiyatları

        Brent petrol ve küresel gelişmeler, akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorin grubuna gece yarısından itibaren indirim yapılması bekleniyor. Son dönemde uluslararası piyasalarda yaşanan geri çekilme indirim beklentisini güçlendirdi. Peki, "Motorine indirim mi geliyor? 22 Nisan Çarşamba benzin, LPG, motorin (mazot) ne kadar?" İşte, 22 Nisan Çarşamba Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları...

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 19:30 Güncelleme:
        Akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle motorin fiyatlarında yaşanan artışlar sonrası indirim beklentisini gündeme getirmişti. Sektör kaynaklarından gelen son bilgiler bu beklentiyi doğrular nitelikte. 23 Nisan itibarıyla motorin grubunda bir indirim beklentisi oluştu. Peki, Motorine indirim mi gelecek? 22 Nisan Çarşamba benzin, LPG, motorin (mazot) ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları ile, benzin, LPG, motorin pompa fiyatları...

        MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

        Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, 23 Nisan gece yarısından itibaren motorin grubuna 2,33 TL indirim gelmesi bekleniyor.

        BENZİNE YADA LPG'YE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?

        Benzine ya da LPG'ye indirim veya zam beklenmiyor.

        İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.70 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 71.59 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 34.99 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.56 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 71.45 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 34.39 TL

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 63.67 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 72.71 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 34.87 TL

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir’de benzin litre fiyatı: 63.94 TL

        İzmir’de motorin litre fiyatı: 72.99 TL

        İzmir’de LPG litre fiyatı: 34.79 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP lideri Özel, Kurtulmuş'u ziyaret ediyor

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ediyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        G.Saray'ın kupa 11'i belli oldu!
        G.Saray'ın kupa 11'i belli oldu!
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!