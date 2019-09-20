Akaryakıt şirketi BP, yeni formüllü 'Active Technology' yakıtını Türkiye'de satışa sundu. 110 farklı test metodundan ve 50 bin saatlik motor ve araç deneme testinden geçtiği açıklanan yeni akaryakıtın, sürekli kullanımda, motorun yeniymiş gibi çalışmasına ve hesapta olmayan araç bakım risklerinin azalmasına yardımcı olduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Active Technology formüllü BP Ultimate Euro Diesel ile tek depoda 59 km’ye kadar daha fazla yol gitme imkânın bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan BP'nin yeni akaryakıtının motorda biriken kiri temizlediği ve kritik motor parçaları üzerinde koruyucu bir bariyer oluşturarak, yeniden kir birikmesini engellemeye yardımcı olduğu paylaşıldı.

'MOTORU YENİYMİŞ GİBİ HİSSETTİRİYOR'

BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen, "2012 yılında tek depoda 42 km’ye kadar daha fazla yol vaadi ile lanse ettiğimiz BP Ultimate Euro Diesel ürünümüzü daha da ileriye taşıyoruz. Artık Active technology formüllü yeni BP Ultimate Euro Diesel ile tek depoda 59 km’ye kadar daha fazla yol kat edilebiliyor" dedi.

BP’nin ACTIVE technology formülünün temizleme gücü sayesinde bir dizi fayda sağladığının altını çizen Thomsen, "Zaman içerisinde motorda biriken kir, performansın düşmesindeki önemli bir etken ve düşman haline gelir. Bu yeni teknolojimiz temizleme kabiliyeti sayesinde yumuşak sürüş gibi faydalar sağlıyor ve motorun yeniymiş gibi çalışmasına yardımcı oluyor" ifadesini kullandı.