        Motosikleti gecekondunun bahçesine devrilen sürücü hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Motosikleti gecekondunun bahçesine devrilen sürücü hayatını kaybetti

        Kırıkkale'de Şükrü Tunç'un kontrolünü yitirdiği motosiklet gecekondunun bahçesine devrildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 14:57 Güncelleme:
        Motosiklet gecekondunun bahçesine düştü
        Kırıkkale'de gecekondunun bahçesine devrilen motosikletin sürücüsü Şükrü Tunç (73) hayatını kaybetti.

        GECEKONDUNUN BAHÇESİNE DEVRİLDİ

        DHA'nın haberine göre kaza; öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi 1327'nci Sokak'ta meydana geldi. Şükrü Tunç’un kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki gecekondunun bahçesine devrildi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Tunç’un cenazesi hastane morguna götürülürken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

