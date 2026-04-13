Motosikleti gecekondunun bahçesine devrilen sürücü hayatını kaybetti
Kırıkkale'de Şükrü Tunç'un kontrolünü yitirdiği motosiklet gecekondunun bahçesine devrildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı
Giriş: 13 Nisan 2026 - 14:57
GECEKONDUNUN BAHÇESİNE DEVRİLDİ
DHA'nın haberine göre kaza; öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi 1327'nci Sokak'ta meydana geldi. Şükrü Tunç’un kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki gecekondunun bahçesine devrildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Tunç’un cenazesi hastane morguna götürülürken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.
