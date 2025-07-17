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        Haberler Ekonomi Otomobil Motosikletlere özel muayene istasyonu sayısı 2 katına çıkıyor - Otomobil Haberleri

        Motosikletlere özel muayene istasyonu sayısı 2 katına çıkıyor

        Motosikletlere özel araç muayene istasyonu sayısında artışa gidiliyor. 2027-2047 dönemindeki araç muayene hizmetlerini yürütme hakkını kazanan MOI Ortak Girişim Grubu'nun Turka markası ile işleteceği istasyon sayısının bu kapsamda 2 kat artırılacağı aktarıldı. Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, "Türkiye'de en fazla motosiklet olan iller İstanbul, Antalya ve İzmir. Dolayısıyla bu illerde sadece motosikletlerin gidebileceği araç muayene istasyonları kurmayı hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 15:07 Güncelleme: 17.07.2025 - 15:07
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        Motosiklet muayene istasyonu sayısı ikiye katlanacak
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        2025 Şubat verilerine göre Türkiye’de trafikteki motosiklet sayısı 6 milyon 329 binin üzerine çıktı ve trafikteki her 5 araçtan biri motosiklet oldu. 5 ilde otomobil sayısını da geçen, şehir içinde ekonomik bir alternatif olarak ortaya çıkan motosikletlerin muayenesi de daha fazla önem kazanıyor.

        Araç muayene işlemlerinin daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için düzenlenen ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu’nun 2027-2047 döneminde Turka markası ile işleteceği araç muayene istasyonlarında motosikletlerin sorunsuz muayenesi için de gerekli hazırlıklar planlanıyor.

        Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, ilk etapta 249 istasyonu faaliyete geçireceklerini belirtti.

        3 İLDE MOTOSİKLETLERE ÖZEL İSTASYON KURULACAK

        Salman, “İstasyonlarımızın faaliyete geçeceği 15 Ağustos 2027 öncesinde gerekli araştırmaları da yapıyoruz. Türkiye’de en fazla motosiklet olan iller İstanbul, Antalya ve İzmir. Dolayısıyla bu illerde sadece motosikletlerin gidebileceği araç muayene istasyonları kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca toplamda da motosiklet muayene istasyonu sayısını ilk etapta 11’e çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece motosikletlilerin, muayene sürecini çok daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamalarını sağlayacağız” dedi.

        Motosiklet muayenesinde iyileştirmeler yapacaklarını kaydeden Salman, "Muayene ekipmanlarında yapacağımız iyileştirmeler ile motosiklet muayene istasyonları dışındaki tüm sabit istasyonlarda da hizmet vereceğiz. Motosiklet sürücüleriyle konuşarak onların bu süreçte karşılaştıkları sorunları da belirleyecek ve uygun çözümler sunacağız" ifadelerini kullandı.

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