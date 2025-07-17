Motosikletlere özel muayene istasyonu sayısı 2 katına çıkıyor

2025 Şubat verilerine göre Türkiye’de trafikteki motosiklet sayısı 6 milyon 329 binin üzerine çıktı ve trafikteki her 5 araçtan biri motosiklet oldu. 5 ilde otomobil sayısını da geçen, şehir içinde ekonomik bir alternatif olarak ortaya çıkan motosikletlerin muayenesi de daha fazla önem kazanıyor.

Araç muayene işlemlerinin daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için düzenlenen ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu’nun 2027-2047 döneminde Turka markası ile işleteceği araç muayene istasyonlarında motosikletlerin sorunsuz muayenesi için de gerekli hazırlıklar planlanıyor.

Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, ilk etapta 249 istasyonu faaliyete geçireceklerini belirtti.

3 İLDE MOTOSİKLETLERE ÖZEL İSTASYON KURULACAK

Salman, “İstasyonlarımızın faaliyete geçeceği 15 Ağustos 2027 öncesinde gerekli araştırmaları da yapıyoruz. Türkiye’de en fazla motosiklet olan iller İstanbul, Antalya ve İzmir. Dolayısıyla bu illerde sadece motosikletlerin gidebileceği araç muayene istasyonları kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca toplamda da motosiklet muayene istasyonu sayısını ilk etapta 11’e çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece motosikletlilerin, muayene sürecini çok daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamalarını sağlayacağız” dedi.