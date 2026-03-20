MSB kaynaklarından İncirlik iddiasına yalanlama
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Sanal medyada İncirlikte sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir." açıklamasında bulundu
Giriş: 20.03.2026 - 16:19 Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, sanal medyada İncirlik Üssü'nde sirenlerin çaldığına dair paylaşımlara ilişkin, "Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir" açıklaması yaptı.
