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MSB personel alımı için flaş gelişme! MSB personel alımında bazı kadrolar kapatıldı

MSB personel alımı için açtığı ilanda bazı kadroları kapattığını duyurdu. "Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere ilana çıkılan Sözleşmeli Personel kadrolarından bazıları zorunlu sebeplerden kapatılmıştır" ifadesinin yer aldığı açıklamada, adayların hak kaybı yaşamaması için MSB'ye dilekçe göndermeleri gerektiği ifade edildi. İşte MSB personel alımına dair detaylar...

msb

MSB yani Milli savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel için çıkılan ilanlardan bazılarını kapattı. Söz konusu unvanlara başvuruda bulunan adayların atamaları, uygun illerde mevcut kadrolara yapılacağı belirtildi. MSB yaptığı açıklamada adayların hak kaybı yaşamaması için MSB'ye dilekçe göndermeleri gerektiği ifade etti. 2019 MSB personel alımına dair son gelişmeler haberimizde.

MSB PERSONEL ALIMINDA KAPATILAN KADROLAR

MSB'nin kapatıldığını açıkladığı kadrolar şöyle:

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

ÇEVRE MÜHENDİSİ (SAKARYA)

ELEKTRİK MÜHENDİSİ  (SAKARYA)

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ  (SAKARYA)

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ  (SAKARYA)

FİZİK MÜHENDİSİ  (SAKARYA)

KİMYA MÜHENDİSİ (SAKARYA)

MAKİNE MÜHENDİSİ (SAKARYA)

MAKİNE MÜHENDİSİ (VAN)

METALURJİ MÜHENDİSİ (SAKARYA)

TOPLAM

1'İNCİ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ (ESKİŞEHİR)

1

2

2

2

 

3

8

 

1

19

2'NCİ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ (KAYSERİ)

 

2

2

 

1

2

8

 

1

16

2'NCİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ (KAYSERİ)

 

 

1

 

1

 

 

 

 

2

6'NCI ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ (BALIKESİR)

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

7'NCİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ (NİĞDE)

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

8'İNCİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ (AFYONKARAHİSAR)

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

41'İNCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ (TUZLA/İSTANBUL)

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

42'NCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ (GELİBOLU/ÇANAKKALE)

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

44'ÜNCÜ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR)

 

 

1

 

 

 

1

 

 

2

KARA DİKİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ (MALTEPE/İSTANBUL)

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

56'NCI BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ (KONYA)

1

 

 

1

 

 

1

 

 

3

LOJİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (HAKKÂRİ/YÜKSEKOVA)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

TOPLAM

2

4

6

3

2

8

29

1

2

56

MSB'YE DİLEKÇE NASIL YAZILIR?

Kapatıla kadrolara başvuruda bulunan adaylar hak kaybına uğramamak maksadıyla dilekçe ile başvuruda bulunacaklar. Adaylar dilekçelerini, en geç 01 Temmuz 2019 tarihine kadar posta yoluyla MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı CEBECİ/ANKARA adresine göndermeleri gerekiyor. Belirtilen tarihe kadar dilekçe göndermeyen adayların adaylık işlemleri sonlandırılacak.

Dilekçe örneği: 

                                                    MSB Personel Genel Müdürlüğüne;

 

    Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere ilana çıkılan Sözleşmeli Personeltemini kapsamında; başvuruda bulunduğum unvana ait kadronun kapanması sebebiyle, Milli Savunma Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu yeni kadrolardan birine atanmayı kabul ediyorum.

T.C. Kimlik No          :                                                                                 İ M Z A

Başvurduğu Unvan    :                                                                                Adı Soyadı

 

 

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