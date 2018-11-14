MSCI Türkiye Endeksi
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MSCI ,Türkiye endeksinden altı hisseyi çıkardı

Coca Cola İçecek AŞ, Emlak Konut GYO, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Ülker Bisküvi, Türkiye Vakıflar Bankası ve Yapı Kredi Bankası MSCI Türkiye Endeksi'nden çıkarıldı

14.11.2018 - 08:21 | Güncelleme:  
Dünyanın başlıca endeksleme hizmeti sağlayıcısı MSCI, altı şirketin hisse senedini Türkiye endeksinden çıkardı. MSCI tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, Coca-Cola İçecek , Emlak Konut GYO , Tofaş, Vakıfbank , Ülker Bisküvi ve Yapı Kredi hisselerinin endeksten çıkarıldığı belirtildi. MSCI Türkiye Endeksi'ne yeni hisse eklenmedi.
 
30 KASIMDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
 
Öte yandan Şok, Coca Cola Emlak Konut GYO Enerjisa ve Ülker küçük sermayeli şirketler endeksine eklendi. Değişiklikler 30 Kasım kapanışından itibaren geçerli olacak.
 
FONLAR TARAFINDAN GÖSTERGE KABUL EDİLİYOR

MSCI endeksleri birçok uluslararası fon tarafından tarafından gösterge kabul ediliyor. Endekslerde gidilebilecek değişikliklerin piyasa üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını bekleyen uzmanlar, bazı ekleme ve çıkarmaların hisse bazında etkili olabileceğinin altını çizdi.
 
HAZİRANDA DA DEĞİŞMİŞTİ

MSCI endekslerinde 1 Haziran'da yapılan değişiklikle Türk Telekom, Türkiye Endeksi’nden çıkarılmış, MLP Sağlık Hizmetleri, MSCI Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi’ne eklenmişti.  Adana Çimento, Beşiktaş, Fenerbahçe, Goodyear, Gübre Fabrikaları ve İş Gayrimenkul Yatırım endeksten çıkarılmıştı.

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