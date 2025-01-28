MSÜ geç başvuru tarihi ve ücreti: ÖSYM 2025 MSÜ geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte?
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları sona erdi. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayamayan adaylar ise MSÜ geç başvuru gününü öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. 2025 MSÜ geç başvuru tarihi ve ücreti ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Askeri öğrenci adaylarının katılacağı sınav, bu yıl Şubat ayında düzenlenecek. Peki, MSÜ geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte?
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları tamamlandı. ÖSYM takvimi doğrultusunda MSÜ başvuruları 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında alındı. Herhangi bir nedenle belirtilen tarihlerde başvuru yapamayan adaylar ise MSÜ geç başvuru tarihi ve ücreti için araştırmalara başladı. ÖSYM kılavuzuna göre MSÜ geç başvuru ücreti aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek. Peki, 2025 MSÜ geç başvuru ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?
2025 MSÜ BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi doğrultusunda Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları tamamlandı.
Takvime göre 2025 MSÜ başvuruları, 2-27 Ocak tarihleri arasında alındı.
2025 MSÜ GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
MSÜ geç başvuruları, 30 Ocak 2025 tarihinde alınacak.
2025 MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
MSÜ başvuru ücreti, 450 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmektedir.
Buna göre MSÜ geç başvuru ücreti 675 TL olacak.
2025 MSÜ GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
MSÜ geç başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.
2025 MSÜ GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2025 MSÜ NE ZAMAN?
MSÜ sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
MSÜ sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.