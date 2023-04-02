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MSÜ sınavı yorumları ile 2023 MSÜ soruları zor muydu kolay mıydı? Adaylardan MSÜ soru yorumları

MSÜ sınav yorumları, 2 Nisan günü düzenlenen MSÜ sınavı sebebiyle gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığınca 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla yapılan MSÜ sınavına bu sene 610 bin 419 kişi başvuruda bulundu. Sınava katılım gösteren adaylar sınavın ardından "MSÜ soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı?" sorusunu tartışacak. İşte 2023 MSÜ soru yorumları...

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  • MSÜ sınavı yorumları ile 2023 MSÜ soruları zor muydu kolay mıydı? Adaylardan MSÜ soru yorumları

    MSÜ sınavı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce askeri öğrenci adayı sınava girerek ter döküyor. Sınavın başlamasıyla gözler "MSÜ sınavı nasıldı, sorular zor muydu, kolay mıydı?" sorusuna çevrildi. Adaylar, sınavın ardından MSÜ sınav yorumlarını yapacaklar. İşte 2023 MSÜ soru yorumları ile ilgili detaylar haberimizde...
  • MSÜ sınavı yorumları ile 2023 MSÜ soruları zor muydu kolay mıydı? Adaylardan MSÜ soru yorumları

    MSÜ SINAVI SORULARI NASILDI?

    ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 Pazar günü uygulanıyor. Sınavın ardından "2022KPSS sınavı nasıldı,zor muydu?" sorusu yanıt bulacak.
  • MSÜ sınavı yorumları ile 2023 MSÜ soruları zor muydu kolay mıydı? Adaylardan MSÜ soru yorumları

    MSÜ SINAVI SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde saat 10:15'de başladı. Sınavda toplam 120 soru yönetilecek ve 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavın devam etmesi sebebiyle MSÜ sorularının nasıl olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Sınavın bitmesiyle soru yorumları gelecek. 
  • MSÜ sınavı yorumları ile 2023 MSÜ soruları zor muydu kolay mıydı? Adaylardan MSÜ soru yorumları

    2023 MSÜ SORU YORUMLARI 

    Geleceğin komutanlarından olma hayaliyle sınava giren adaylar MSÜ sınav yorumlarını Twitter hesapları üzerinden #˜MSÜ2023 etiketi ile paylaşacaklar. Sınavın sona ermesinin ardından adayların paylaşımlarını haberimize ekleyeceğiz...

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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