MSÜ soruları ve cevap anahtarına ilişkin araştırmalar sınavın hemen ardından gündemdeki yerini alacak. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde komutanlık hayalini gerçekleştirmek isteyen binlerce aday bugün düzenlenecek sınavda ter dökecek. MSÜ soruları ve cevapları ile adaylar sınavda elde edecekleri puan hakkında tahminde bulunabiliyor. Peki, MSÜ soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? İşte, 2023 MSÜ soru ve cevap anahtarı ile ilgili ayrıntılar...