2025 MSÜ taban puanları: MSÜ kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarının erişime sunulmasının ardından MSÜ taban puanları gündemdeki yerini aldı. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları MSÜ tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. İşte 2025 MSÜ kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları ve kontenjanları...
MSÜ taban puanları... MSÜ tercih sonuçlarının erişime sunulması, MSÜ taban puanlarını gündeme taşıdı. Millî Savunma Üniversitesi 2025 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyet takvimini açıkladı. Peki, "MSÜ kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu?" İşte detaylar...
MSÜ 2025 TABAN PUANLARI
Hava Harp Okulu 340,29930 363,38460
Diğer Harp Okulları (Kara, Deniz, Sahil Güvenlik) 287,91733 355,60884
Kara Harp Okulu (Eşit Ağırlık) 288,10294 362,43486
Kara Harp Okulu (Sözel) 325,52641
ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Bando MYO 252,16987 327,91907
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
Bando MYO (İlk tercihi Bando Olan) 115,98379 302,0242
Bando MYO (Tercihleri arasında Bando Olan) 222,68338
MSÜ TAKVİMİ AÇIKLANDI
Adaylar ikinci seçim aşamalarına tercihlerine göre aşağıda belirtilen tarihlerde çağrılmıştır.
a. Hava Harp Okulu adayları 01-05 Temmuz 2025 tarihlerinde,
b. Diğer Harp Okulları adayları 08-18 Temmuz 2025 tarihlerinde,
c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları 21-28 Temmuz 2025 tarihlerinde,
ç. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları 08-28 Temmuz 2025 tarihlerinde sınavlara çağrılmıştır.