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        Haberler Bilgi Gündem MSÜ taban puanları 2025: MSÜ kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu?

        2025 MSÜ taban puanları: MSÜ kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarının erişime sunulmasının ardından MSÜ taban puanları gündemdeki yerini aldı. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları MSÜ tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. İşte 2025 MSÜ kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları ve kontenjanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 20:55 Güncelleme: 24.06.2025 - 20:55
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        MSÜ taban puanları... MSÜ tercih sonuçlarının erişime sunulması, MSÜ taban puanlarını gündeme taşıdı. Millî Savunma Üniversitesi 2025 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyet takvimini açıkladı. Peki, "MSÜ kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu?" İşte detaylar...

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        MSÜ 2025 TABAN PUANLARI

        Hava Harp Okulu 340,29930 363,38460

        Diğer Harp Okulları (Kara, Deniz, Sahil Güvenlik) 287,91733 355,60884

        Kara Harp Okulu (Eşit Ağırlık) 288,10294 362,43486

        Kara Harp Okulu (Sözel) 325,52641

        3

        ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI

        Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Bando MYO 252,16987 327,91907

        Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu

        Bando MYO (İlk tercihi Bando Olan) 115,98379 302,0242

        Bando MYO (Tercihleri arasında Bando Olan) 222,68338

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        MSÜ TAKVİMİ AÇIKLANDI

        Adaylar ikinci seçim aşamalarına tercihlerine göre aşağıda belirtilen tarihlerde çağrılmıştır.

        a. Hava Harp Okulu adayları 01-05 Temmuz 2025 tarihlerinde,

        b. Diğer Harp Okulları adayları 08-18 Temmuz 2025 tarihlerinde,

        c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları 21-28 Temmuz 2025 tarihlerinde,

        ç. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları 08-28 Temmuz 2025 tarihlerinde sınavlara çağrılmıştır.

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