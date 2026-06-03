MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarına ilişkin bekleyiş sürüyor. Askeri öğrenci olma hedefiyle tercih yapan binlerce aday, açıklanacak sonuç tarihine odaklanmış durumda. Gözler, sonuçların ilan edilmesi beklenen Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi'ne çevrilirken, baraj puanını geçen adayların ikinci aşama seçim sürecine katılacak. Peki 2026 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, yerleştirme sonuçları nereden sorgulanacak? İşte merak edilen ayrıntılar…
2026 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci temini kapsamında tercih süreci tamamlanırken, adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Puanları ve tercih sıralamalarına göre yerleştirme sonucunu öğrenmek isteyen binlerce aday, tercihlerin açıklanacağı tarihi araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanması beklenen sonuçlar, adayların ikinci seçim aşamalarına katılıp katılamayacağını belirleyecek. Bu kapsamda "MSÜ 2026 tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanacak?" sorularının cevabı haberimizde...
MSÜ 2026 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
Geçmiş yıllardaki başvuru ve değerlendirme takvimleri dikkate alındığında ise 2026 yılı tercih sonuçlarının Haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
MSÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
Adaylar, MSÜ tercih sonuçlarına Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi personel temin adresi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.
Sonuçlar açıklandığında adaylara ayrıca posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacak, bu nedenle sürecin resmi internet sitesi üzerinden düzenli olarak takip edilmesi önem taşıyor.
MSÜ 2026 MÜLAKAT SÜRECİ VE İKİNCİ AŞAMA NASIL OLACAK?
Milli Savunma Bakanlığı tercih sonuçlarına göre baraj puanını geçen adaylar, mülakat sürecine katılmaya hak kazanacak. Bu adaylar, Ankara’da bulunan Kara Harp Okulu yerleşkesinde gerçekleştirilecek ikinci aşama sınavlara davet edilecek.
Bu aşamada adaylar şu testlerden geçecek:
- Hava Harp Okulu Adayları İçin: Psikomotor Testi
- Tüm Adaylar İçin: Fiziki Değerlendirme
- Fiziki Yeterlilik Testi (Spor)
- Mülakat
- Sağlık Muayenesi