MSÜ sınavı sonuçları 21 Mart tarihinde açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanması ile MSÜ tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. Hatırlanacağı gibi, MSÜ tercih işlemleri geçtiğimiz yıl, 3-29 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Peki, "Milli Savunma Üniversitesi tercih kılavuzu açıklandı mı? 2024 MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor?" İşte 2024 MSÜ tercih sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...