        Haberler Bilgi Gündem MSÜ tercih tarihleri: 2026 MSÜ tercihleri ne zaman, hangi gün bitiyor? MSÜ tercihi nereden, nasıl yapılır?

        MSÜ tercih tarihleri: 2026 MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitiyor?

        2026 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart tarihinde tamamlanırken sonuçlar 24 Mart Salı günü ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, 25 Mart itibarıyla tercih işlemlerine başladı. Şimdi ise binlerce aday, tercih sürecinin ne zaman sona ereceğini ve yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceğini merak ediyor. İşte 2026 MSÜ tercih takvimi ve sonuç sürecine dair tüm merak edilenler…

        Giriş: 07.04.2026 - 12:10 Güncelleme:
        2026 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026 MSÜ), 1 Mart’ta tamamlandı ve sonuçlar 24 Mart Salı günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından adayların erişimine sunuldu. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci 25 Mart itibarıyla başladı. Binlerce aday, sürece ilişkin güncel takvimi yakından takip ediyor. Peki, 2026 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman, tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        2026 MSÜ TERCİH TARİHLERİ

        Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih süreci 25 Mart’ta başladı. Adaylar tercihlerini 24 Nisan Cuma günü saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.

        MSÜ TERCİHİ NEREDEN YAPILIR?

        Adaylar, MSÜ tercih işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

        2026 MSÜ TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Savunma Üniversitesi için 2025 yılında tercih süreci mart ayının son günlerinde başlamış, yerleştirme sonuçları ise Haziran ayının sonuna doğru açıklanmıştı.

        Bu takvim dikkate alındığında, 2026 yılına ait MSÜ tercih sonuçlarının da benzer şekilde Haziran ayında duyurulması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde detaylar güncellenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        "Hamaney'in bilinci kapalı, tedavi görüyor" iddiası
        "Hamaney'in bilinci kapalı, tedavi görüyor" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Silahla vuruldu
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Kocası için 'kayıp' ihbarında bulundu! 15 parçaya bölüp çöpe atmış!
        Kocası için 'kayıp' ihbarında bulundu! 15 parçaya bölüp çöpe atmış!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        "İcraatlara devam, İstanbul’a geliyorum" dedi, yakalandı!
        "İcraatlara devam, İstanbul’a geliyorum" dedi, yakalandı!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        İş yerine konuk ettiği arkadaşı katili oldu!
        İş yerine konuk ettiği arkadaşı katili oldu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Galatasaray zorlu virajda!
        Galatasaray zorlu virajda!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Türkiye çıkışı karşılık buldu