MSÜ tercih tarihleri: 2026 MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitiyor?
2026 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart tarihinde tamamlanırken sonuçlar 24 Mart Salı günü ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, 25 Mart itibarıyla tercih işlemlerine başladı. Şimdi ise binlerce aday, tercih sürecinin ne zaman sona ereceğini ve yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceğini merak ediyor. İşte 2026 MSÜ tercih takvimi ve sonuç sürecine dair tüm merak edilenler…
2026 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026 MSÜ), 1 Mart’ta tamamlandı ve sonuçlar 24 Mart Salı günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından adayların erişimine sunuldu. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci 25 Mart itibarıyla başladı. Binlerce aday, sürece ilişkin güncel takvimi yakından takip ediyor. Peki, 2026 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman, tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
2026 MSÜ TERCİH TARİHLERİ
Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih süreci 25 Mart’ta başladı. Adaylar tercihlerini 24 Nisan Cuma günü saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.
MSÜ TERCİHİ NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, MSÜ tercih işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi için 2025 yılında tercih süreci mart ayının son günlerinde başlamış, yerleştirme sonuçları ise Haziran ayının sonuna doğru açıklanmıştı.
Bu takvim dikkate alındığında, 2026 yılına ait MSÜ tercih sonuçlarının da benzer şekilde Haziran ayında duyurulması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde detaylar güncellenecektir.