EYT son dakika gelişmeleri bugün ne oldu 2020

AA

Bu yıl uygulanacak MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki taksitte ödenecek. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek. MTV'nin ilk taksidi, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip bulunuyor.

Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleştirebiliyor.

MTV oranlarının, yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artırılması gerekirken, Cumhurbaşkanı kararı ile bu alanda 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi.

"MTV ARTIŞI DAHA DÜŞÜK GERÇEKLEŞTİ"

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, geçmiş yıllardan farklı olarak artış oranının yüzde 12 olarak belirlenmesi nedeniyle bu yıl MTV'de daha düşük artış olduğunu söyledi. Öz, "MTV ödemesinde son ödeme gününün geçirilmemesi önemli. Verginin ödenmemesi durumunda bu yıl için yüzde 1,6 gecikme zammı uygulanıyor." dedi.

MTV'de binek otomobiller için iki farklı tarife uygulandığını belirten Öz, şunları kaydetti:

"31 Aralık 2017'ye kadar kaydedilen araçlarda silindir hacmi ve yaşı, 1 Ocak 2018'den sonra kaydedilen araçlarda ise değeri dikkate alınıyor. Vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 5'ini aşması halinde, araç bir alt dilimden vergilendiriliyor."

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için bu yıl uygulanan motorlu taşıtlar vergisi tarifesi şu şekilde:

Motor silindir hacmi (santimetre küp) Taşıt değeri (TL) Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL) 1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş 1300 santimetre küp ve aşağısı 51.800'ü aşmayanlar 964 672 376 284 100 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlar 1.059 739 413 313 110 90.800'ü aşanlar 1.156 806 451 341 120 1301-1600 santimetre küpe kadar 51.800'ü aşmayanlar 1.678 1.258 730 516 198 51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlar 1.846 1.384 803 566 217 90.800'ü aşanlar 2.014 1.510 875 618 237 1601-1800 santimetre küpe kadar 129.800'ü aşmayanlar 3.260 2.549 1.499 915 355 129.800'ü aşanlar 3.557 2.779 1.637 999 387 1801-2000 santimetre küpe kadar 129.800'ü aşmayanlar 5.136 3.955 2.325 1.384 545 129.800'ü aşanlar 5.603 4.316 2.536 1.510 594 2001-2500 santimetre küpe kadar 162.100'ü aşmayanlar 7.704 5.593 6.494 2.087 826 162.100'ü aşanlar 8.405 6.101 3.811 2.278 901 2501-3000 santimetre küpe kadar 324.400'ü aşmayanlar 10.741 9.345 5.838 3.140 1.152 324.400'ü aşanlar 11.719 10.194 6.369 3.426 1.257 3001-3500 santimetre küpe kadar 324.400'ü aşmayanlar 16.358 14.720 8.867 4.426 1.622 324.400'ü aşanlar 17.847 16.057 9.672 4.828 1.771 3501-4000 santimetre küpe kadar 519.200'ü aşmayanlar 25.720 22.210 13.080 5.838 2.325 519.200'ü aşanlar 28.060 24.228 14.271 6.369 2.536 4001 santimetre küp ve yukarısı 616.500'ü aşmayanlar 42.097 31.568 18.696 8.403 3.260 616.500'ü aşanlar 45.924 34.438 20.396 9.166 3.557