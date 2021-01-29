Mücevher etkinliği sanala taşındı

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Mücevher İhracatçıları Birliği, küresel ölçekte dünya ticaret faaliyetlerini sekteye uğratan koronavirüs salgını doğrultusunda Türkiye’nin ilk sanal mücevher etkinliğini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile düzenlenecek etkinlik 'JOIN: Jewellery Online International Network' adını taşıyor.

JOIN’e dair değerlendirmelerde bulunan Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, koronavirüs salgınının 2020 yılı başından bu yana uluslararası ticarete yeni bir boyut kazandırdığını belirtti.

Kamar, "Neredeyse bir yıldır tüm dünyada ulaşım zorlukları ve fiziki bir araya gelme kaygılarından dolayı, alışılan pazarlama faaliyetlerinin yerini online platformlar aldı. Buna karşın uluslararası ticarette rekabet üstünlüğü sağlamak için ihracat faaliyetlerimizi online platformlara taşıyıp uluslararası çapta tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek için uzun bir süre yoğun bir şekilde çalıştık. JOIN’in emsallerinden farkı, firmaların ürünlerini %100 netlikle, yüksek çözünürlük (HD) kalitesinde müşterilerine canlı olarak servis edebileceği, birliğimizin yerli üretimi olan J-BOX adını verdiğimiz canlı mücevher sunum kutusudur" dedi.

J-BOX ile satınalmacıların JOIN üzerinden katılımcıların ürünlerini sanki yanındaymış gibi tüm detayları ile görerek inceleyebileceklerini belirten Kamar, "Böylelikle üyelerimizin sipariş alması için eşsiz bir fırsat ortaya çıkıyor. JOIN, üyelerimizin seyahat masraflarınızı azaltarak ihracatını arttırmaları, gerçeğe en yakın biçimde J – BOX aracılığıyla ürün servisi yapılabilmeleri ve sipariş almaları büyük bir fırsat sunuyor" ifadesini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre, sanal mücevher etkinliğinin ilki 16-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlikte dünyanın dört bir yanından seçilmiş 250’yi aşkın satınalma uzmanı, 50’den fazla Türk ihracatçısıyla dijital platformda bir araya gelecek.