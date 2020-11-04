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Mücevher İhracatçıları Birliği, Ekim ayına ilişkin mücevher ihracatı rakamlarını açıkladı.

Buna göre TİM verileri baz alınarak Ekim ayında bir önceki yılın eş dönemine göre mücevher ihracatı, yüzde 160,9 artarak 692 milyon 775 bin dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle mücevher sektörü, Ekim ayında ihracatını en fazla arttıran sektör oldu.

Mücevher ihracatı, TİM verilerine göre bir önceki yılın 10 ayına göre bu yılın 10 ayında yüzde 8,2 azalarak 3 milyar 147 milyon 498 bin dolar seviyesine geldi.

Ekim ayında ürün gruplarına bakıldığında, piyasada külçe altın olarak bilinen “İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın” 426 milyon 956 bin 469 dolarla en çok ihraç edilen ürün grubu oldu. Ürün grupları ve ihracat miktarları şöyle sıralandı:

İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın 426.956.469,92 Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası 219.245.105,36 Gümüşten Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası 12.986.070,28 Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası ve Aksamı 11.202.175,81 Kıymetli Metallerin/Kıymetli Metallerle Kaplama Metallerin Döküntüleri Artıkları 10.434.854,71 Tabii İnci veya Kültür İncileri, Kıymetli/Yarı Kıymetli Taşlar ve Bunlardan Mamul Eşya 5.942.201,54 İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Gümüş 2.229.576,94 İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Diğer Kıymetli Metaller 1.258.522,08 Saatlerin Aksam ve Parçaları (Kıymetli Metallerden / Kıymetli Metallerle Kaplanmış) 1.013.652,56 Bijuteri 797.092,47 Kıymetli Metallerden Mamul Diğer Eşya 393.033,14 Pırlantalı Gümüşten Mücevherci Eşyası Ve Aksamı 160.107,27 Metal Paralar 156.176,58

Ekim ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülke, 333,4 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık’ı 84,1 milyon dolarla İsviçre ve 56,4 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri izledi.



Bölgeler ve gerçekleştirilen mücevher ihracatı şöyle sıralandı: