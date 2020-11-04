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Mücevher ihracatı ekimde yüzde 161 arttı

Mücevher İhracatçıları Birliği, Ekim ayına ilişkin mücevher ihracatı rakamlarını açıkladı. Buna göre mücevher ihracatı ekim ayında yüzde 160,9 artarak 693 milyon dolar oldu. Ekim ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülke, 333,4 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık’ı 84,1 milyon dolarla İsviçre ve 56,4 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri izledi.

Mücevher ihracatı ekimde yüzde 161 arttı
HABERTURK.COM

Mücevher İhracatçıları Birliği, Ekim ayına ilişkin mücevher ihracatı rakamlarını açıkladı.

Buna göre TİM verileri baz alınarak Ekim ayında bir önceki yılın eş dönemine göre mücevher ihracatı, yüzde 160,9 artarak 692 milyon 775 bin dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle mücevher sektörü, Ekim ayında ihracatını en fazla arttıran sektör oldu.

Mücevher ihracatı, TİM verilerine göre bir önceki yılın 10 ayına göre bu yılın 10 ayında yüzde 8,2 azalarak 3 milyar 147 milyon 498 bin dolar seviyesine geldi.

Ekim ayında ürün gruplarına bakıldığında, piyasada külçe altın olarak bilinen “İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın” 426 milyon 956 bin 469 dolarla en çok ihraç edilen ürün grubu oldu. Ürün grupları ve ihracat miktarları şöyle sıralandı:

İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın

426.956.469,92

Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası

219.245.105,36

Gümüşten Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası

12.986.070,28

Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası ve Aksamı

11.202.175,81

Kıymetli Metallerin/Kıymetli Metallerle Kaplama Metallerin Döküntüleri Artıkları

10.434.854,71

Tabii İnci veya Kültür İncileri, Kıymetli/Yarı Kıymetli Taşlar ve Bunlardan Mamul Eşya

5.942.201,54

İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Gümüş

2.229.576,94

İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Diğer Kıymetli Metaller

1.258.522,08

Saatlerin Aksam ve Parçaları (Kıymetli Metallerden / Kıymetli Metallerle Kaplanmış)

1.013.652,56

Bijuteri

797.092,47

Kıymetli Metallerden Mamul Diğer Eşya

393.033,14

Pırlantalı Gümüşten Mücevherci Eşyası Ve Aksamı

160.107,27

Metal Paralar

156.176,58

Ekim ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülke, 333,4 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık’ı 84,1 milyon dolarla İsviçre ve 56,4 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri izledi.


Bölgeler ve gerçekleştirilen mücevher ihracatı şöyle sıralandı:

Avrupa Birliği

404.622.569,07

Diğer Avrupa

98.970.302,84

Yakın, Orta Doğu Asya

59.986.629,68

Kuzey Amerika

59.264.745,93

Diğer Asya

35.644.918,57

Kuzey Afrika

23.161.806,33

Orta ve Güney Amerika

5.333.030,88

Okyanusya ve Diğer Ülkeler

5.038.040,98

Batı Afrika

578.253,05

Orta, Doğu ve Güney Afrika

147.021,29

Serbest Bölgeler

27.720,04

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