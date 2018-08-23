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Sözcü'den Yunus Emre Çınar'ın haberine göre, Müge Boz ile yeni sevgilisi, İstanbul'da kameralara yakalanmıştı. Tatil için Çeşme’yi tercih eden çift, sahilde samimi bir şekilde görüntülendi. Boz’un yeni sevgilisinin İzmirli olduğu öğrenildi.