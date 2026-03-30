Müge Boz: Kimse iftira atamaz

"ESKİ BİR ARKADAŞIMDIR"

Caner Erdeniz, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bugün bazı basın ve dijital mecralarda yer alan, özel hayatıma ilişkin olduğu iddia edilen haberlerde ismimin gerçek dışı şekilde geçirilmiş olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Söz konusu haberde adı geçen kişi, tanıdığım eski bir arkadaşımdır. Bu süreçle herhangi bir ilgim ya da dahlim kesinlikle bulunmamaktadır. İsmimin bu şekilde anılması hem gerçek dışıdır hem de açıkça itibar zedeleyicidir. İlgili haber ve içeriklerle ilgili tüm hukuki haklarımı kullanacağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm" ifadelerini kullandı.