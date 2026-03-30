        Müge Boz: Kimse iftira atamaz

        Boşanma davasındaki iddialara adı karışan Caner Erdeniz ve eşi Müge Boz'dan açıklama geldi. Çift, konuya ilişkin hukuki süreci başlattıklarını duyurdu

        Giriş: 30.03.2026 - 20:42
        Caner Erdeniz ve Müge Boz çiftinin adı, iş insanı Burak Özberk’in açtığı boşanma davasıyla gündeme geldi.

        İddialara göre, Özberk, 14 yıllık eşi Burçak Özberk'in kendisini iki basketbolcu ile aldattığını ileri sürerek 100 milyon liralık tazminat talep etti. Özberk, eşinin bu durumu günlüğünde itiraf ettiğini ve günlüğünde Caner Erdeniz’in adının geçtiğini öne sürüdü.

        "ADI GEÇEN KİŞİLERLE YALNIZCA ARKADAŞLIK İLİŞKİM VARDIR"

        Burçak Özberk, yaptığı açıklamada, ailem ve yakın arkadaşlarının tehdit ve baskı altında kaldığını belirterek henüz kendisine tebliğ edilmiş bir dava bulunmadığını söyledi. Özberk, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, "Adı geçen kişilerle yalnızca arkadaşlık ilişkim vardır; geçmişte veya bugün herhangi bir ilişkimiz olmamıştır. Sadece tanınmış olmaları nedeniyle isimlerinin bu şekilde kullanılması rahatsızlık ve mahcubiyet veriyor. Bu süreçle ilgili hakkımı Türk Mahkemeleri nezdinde sonuna kadar arayacağım" dedi.

        İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından, Caner Erdeniz ve eşi Müge Boz sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

        "ESKİ BİR ARKADAŞIMDIR"

        Caner Erdeniz, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bugün bazı basın ve dijital mecralarda yer alan, özel hayatıma ilişkin olduğu iddia edilen haberlerde ismimin gerçek dışı şekilde geçirilmiş olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Söz konusu haberde adı geçen kişi, tanıdığım eski bir arkadaşımdır. Bu süreçle herhangi bir ilgim ya da dahlim kesinlikle bulunmamaktadır. İsmimin bu şekilde anılması hem gerçek dışıdır hem de açıkça itibar zedeleyicidir. İlgili haber ve içeriklerle ilgili tüm hukuki haklarımı kullanacağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm" ifadelerini kullandı.

        "HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

        Müge Boz ise konuya dair hukuki sürecin başlatıldığını belirterek tepkisini şu sözlerle dile getirdi: Bugün böyle bir habere uyandık maalesef. Hukuki süreç başlatıldığı için kelimelerimi dikkatle seçiyorum. Bizim sevgi ve saygı ile kurduğumuz ve büyüttüğümüz ailemize, kimse sırf kendi çıkarı için iftira atamaz"

        2019 yılında dünyaevine giren Müge Boz ve Caner Erdeniz çiftinin, aynı yıl dünyaya gelen Vina adında bir kızları ve 1 Haziran 2024'te kucaklarına aldıkları Rika adında bir oğulları bulunuyor.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

