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        Haberler Gündem Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 19:58
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        Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra hava araçları da sevk edildi.

        Yangına, havadan 6 helikopter, 4 uçak, karadan 7 arazöz, 3 su tankeri ile 1 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

        Ekiplerin mücadelesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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