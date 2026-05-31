        Muğla'da ilkokul müdür yardımcısından dün akşamdan beri haber alınamıyor | Son dakika haberleri

        İlkokul müdür yardımcısından dün akşamdan beri haber alınamıyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün akşamdan beri haber alınamayan İnlice Ahmet Nazif İlkokulu Müdür Yardımcısı Özkan Kırbıyık (40) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 18:40
        Okul müdürü yardımcısından haber alınamıyor

        Muğla'daki olay, dün saat 17.00 sıralarında Fethiye ilçesindeki İnlice Plajı'nda meydana geldi. Denize girmek için bölgeye gelen bazı kişiler, plajda bir süre vakit geçiren kişinin kaybolduğunu fark etti.

        Çevredekiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç timleri ve dron destekli ekipler sevk edildi. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, Kırbıyık’a ait kişisel eşyaların plajda, 48 HYA 74 plakalı otomobilinin ise İnlice Plajı otoparkında bulunduğu tespit etti.

        Ekipler, kıyı şeridi ile deniz yüzeyi ve su altında çalışma yaparken, bir süre önce eşinden ayrıldığı ve 4 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenilen Kırbıyık'a ulaşamadı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

