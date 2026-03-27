        Muğla'da kadın çiftçilere karabuğday desteği | Son dakika haberleri

        Muğla'da kadın çiftçilere karabuğday ve gübre desteği: 35 dönüm arazide üretim başlıyor

        Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Muğlalı Kadınlar Karabuğday ile Tanışıyor" projesi kapsamında pilot ilçelerdeki kadın çiftçilere karabuğday tohumu ve gübre dağıtıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Muğlalı Kadınlar Karabuğday ile Tanışıyor" projesi kapsamında, "Karabuğday Yetiştiriciliği" konulu eğitim programı düzenlendi.

        Programda, karabuğday üretiminin yaygınlaştırılması ve kadın üreticilerin desteklenmesi hedefleri ele alındı.

        Proje kapsamında Muğla'nın belirlenen pilot ilçelerinde 7 kadın çiftçiye karabuğday tohumu dağıtıldı. Demonstrasyon amacıyla toplam 35 dönüm arazide üretim yapılacak olup, bu alanlarda 350 kilogram karabuğday tohumu kullanılacak. Ayrıca 7 kadın üreticiye gübre desteği sağlandı.

        Programda konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, tarımın Muğla'nın temel geçim kaynaklarından biri olduğunu vurgulayarak desteklerinden dolayı Tarım Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

        Muğla'nın en temel faaliyet alanlarından birinin tarım olduğunu kaydeden başkan Gonca Köksal Aras, "Kırsalda üretip kıyıda tüketmek anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu nedenle özellikle kırsal bölgelerde tarımı daha fazla desteklemeliyiz. Kadınlara yönelik bu tür projeleri çok kıymetli buluyorum. Kadınlar tarih boyunca üretimin içinde yer aldı. Bir kadın belediye başkanı olarak, eşitlik sağlanana kadar pozitif ayrımcılığın sürmesi gerektiğine inanıyorum. Sizler talep edin, bizler de gereken desteği verelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

        Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ise konuşmasında, kadın üreticilere verilen desteğin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

        "Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman üreticimizin, özellikle de kadın üreticilerimizin yanındayız. Karabuğday, bölgenin iklimine ve toprağına uyumlu, ekonomik değeri yüksek ve glütensiz olması nedeniyle pazar payı hızla artan stratejik bir üründür. Bu projeyle atıl arazilerin değerlendirilmesini ve kadın emeğinin üretime daha fazla katılmasını hedefliyoruz. Karabuğday üretimi yalnızca bir tarımsal faaliyet değil, aynı zamanda bir markalaşma sürecidir. Kadın üreticilerimizin kooperatifleşmesini, kendi markalarını oluşturmalarını ve ürünü işleyerek katma değerli hale getirmelerini istiyoruz. İl Müdürlüğü olarak tohum desteğinden teknik eğitime, saha çalışmalarından pazarlamaya kadar her aşamada üreticilerimizin yanında olacağız. İnşallah Muğla, karabuğday üretiminde Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak."

        Proje ile birlikte hem atıl tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması hem de kadın üreticilerin güçlendirilmesi hedeflediği belirtildi.

