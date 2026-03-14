        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla’daki yangın cinayetinde 4 şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        Muğla’daki yangın cinayetinde 4 şüpheli tutuklandı

        Yatağan'da yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden, torun Busenaz K. ile eşi Kürşat K.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı; 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 01:57 Güncelleme:
        Muğla'daki yangın cinayetinde 4 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangınla ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Evdeki altın yetmemiş dişlerini sökmüşler! Torun değil cani!
        Evdeki altın yetmemiş dişlerini sökmüşler! Torun değil cani! Haberi Görüntüle

        İlçede 5 Mart’ta Turgut Mahallesi’nde çıkan yangında Asım Kasap (87) ile eşi Nazire Kasap’ın (76) hayatını kaybetmesinin ardından, jandarma ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan Busenaz K. (26) ile eşi Kürşat K. (29), E.G, U.K, Ü.K. ve S.K’nin işlemleri tamamlandı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve komandolar, Yatağan Adliyesi çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

        Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında çok sayıda jandarma aracıyla adliyeye sevk edildi.

        Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 6 şüpheliden Busenaz K. ile eşi Kürşat K, E.G. ve U.K. tutuklanırken, Ü.K. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        NE OLMUŞTU?

        Turgut Mahallesi'nde 5 Mart'ta ahşap evde çıkan yangında Nazire Kasap olay yerinde, Asım Kasap ise kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. JASAT ekiplerinin yürüttüğü detaylı incelemede yangının doğal yollardan çıkmadığının belirlenmesi üzerine, maktullerin torunu olan şüpheli Busenaz K. ile eşi Kürşat K. yurt dışına çıkmak üzere bulundukları İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı. Operasyon kapsamında yaşlı çiftin oğlu Ü.K, gelini S.K. ve E.G. ile U.K. de gözaltına alınmıştı. Zanlılardan Busenaz K. ile eşi Kürşat K, suçlarını itiraf etmiş ve yangın çıkardıkları evde yer gösterme yapmıştı. Şüphelilerin, evden çaldıkları bir miktar altını bozdurup dolar aldıkları ve bunların da güvenlik güçlerince ele geçirildiği öğrenilmişti. Soruşturmada elde edilen kamera kayıtlarından da şüpheli Kürşat K. ve Busenaz K'nin olaydan hemen önce akaryakıt istasyonundan pet şişeyle benzin aldığının da belirlendiği öğrenilmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 11 Mart 2026 (ABD Ne Zaman İsrail'e ''Yeter'' Der?)

        Ortadoğu'da savaşın 12. günü. Tel Aviv'de gün boyu siren sesleri. ABD'li Senatörden Trump'a İran tepkisi. ABD İran'a asker gönderecek mi? İsrail'in sonunu nükleer mi getirecek? İran'dan sonra hedef Pakistan mı? ABD ne zaman İsrail'e ''Yeter'' der? HT360'ta Dilek Gül sundu.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimiz
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi bitti!
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        HT Spor'a Tedesco için ayrılık yanıtı!
        HT Spor'a Tedesco için ayrılık yanıtı!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        Fenerbahçe zirve yarışında ağır yaralı!
        Fenerbahçe zirve yarışında ağır yaralı!
        İddia: ABD 2500 deniz piyadesi gönderecek
        İddia: ABD 2500 deniz piyadesi gönderecek
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası