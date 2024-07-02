TÜİK tarafından, Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Böylece milyonlarca memurun beklediği 6 aylık enflasyon farkı ve dolayısıyla Temmuz memur zammı da netleşmiş olacak. Bu kapsamda, mühendis maaşları da merak ediliyor. Peki, 2024 Temmuz mühendis maaşları ne kadar olacak, en düşük mühendis maaşı kaç TL oldu? İşte, mühendis maaş zammına dair detaylar...