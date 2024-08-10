MUHTEMEL 11'LER | Fenerbahçe - Adana Demirspor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. İki ekip bu akşam saat 21.45'te Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi eleme müsabakalarıyla açan sarı-lacivertliler, 3 maça çıkarken, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı
Trendyol Süper Lig'deki 10 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe yeni sezonu Adana Demirspor karşısında açacak. Sarı lacivertliler, Akdeniz ekibini Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te konuk edecek. Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Yeni sezona Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında kazanarak lige iyi başlamayı hedefliyor.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu büyük oranda koruyan Fenerbahçe, 5 oyuncuyu renklerine bağladı. Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi kadroya ilave edildi. Umut Nayir, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ile de yollar ayrıldı.
Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek. Takımın önemli isimlerinden Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.
MOURİNHO'NUN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic
Osayi
Ferdi
Djiku
Çağlar
İsmail
Krunic
Szymanski
İrfan Can