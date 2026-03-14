MUHTEMEL 11'LER | Trabzonspor - Çaykur Rizespor
Trabzonspor bugün Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, galip gelmesi halinde dün Fatih Karagümrük'e yenilen Fenerbahçe ile puanını eşitleyecek
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Ligde 54 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor.
Ligin son 3 haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve dış sahada da Zecorner Kayserispor'u 3-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, art arda 4. karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Fenerbahçe dün Karagümrük'e yenilince Trabzonspor'a büyük fırsat doğdu. Fırtına eğer galip gelirse, sarı-lacivertliler ile puanını eşitleyecek. Eşitlik durumunda ikili averaja sahip olduğu için ikincilik Kanarya'da kalacak.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, mücadelede görev alamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu
ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Taylan, Papanikolaou, Olawoyin, Mihaila, Mebude, Sowe