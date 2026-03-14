Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        MUHTEMEL 11'LER | Trabzonspor - Çaykur Rizespor

        Trabzonspor bugün Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, galip gelmesi halinde dün Fatih Karagümrük'e yenilen Fenerbahçe ile puanını eşitleyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2026 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

        Ligde 54 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor.

        2

        Ligin son 3 haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve dış sahada da Zecorner Kayserispor'u 3-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, art arda 4. karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

        3

        Fenerbahçe dün Karagümrük'e yenilince Trabzonspor'a büyük fırsat doğdu. Fırtına eğer galip gelirse, sarı-lacivertliler ile puanını eşitleyecek. Eşitlik durumunda ikili averaja sahip olduğu için ikincilik Kanarya'da kalacak.

        4

        Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, mücadelede görev alamayacak.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        TRABZONSPOR: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu

        ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Taylan, Papanikolaou, Olawoyin, Mihaila, Mebude, Sowe

