TARTIŞMA YAŞANDI

Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen'in başrollerini paylaştığı 'Gırgıriye Müzikali', İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelendiği sırada hareketli anlar yaşandı. Bir izleyici, sahneyi net göremediğini belirterek Müjdat Gezen ile tartıştı.Yaşananların ardından Müjdat Gezen, "Madem bu kadar şikâyet var, bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz" diyerek, kulise gitti.

MÜJDAT GEZEN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gezen'in ardından ekip arkadaşları sahneye çıkarak sanatçının rahatsızlandığını belirtti ve şu açıklamayı yaptı: Maalesef yaşanan bu tatsız olaydan dolayı hocamız Müjdat Gezen rahatsızlandı. Kendisinden ve sizlerden özür dileyerek bu oyuna devam edemeyeceğimizi bildirmek durumundayız. Bilet aldığınız mecralar sizinle iletişime geçecek; bu hafta içerisinde sizleri tekrar ücretsiz olarak ağırlayacağız. Hepinize teşekkür ederiz. Bu duyuruya rağmen salondaki bazı seyirciler iptal kararına tepki gösterdi ve durumu yuhalayarak protesto etti.