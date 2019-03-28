Müjde Ar: Akbilim var, metro ve otobüslere bununla biniyorum

Giriş: 28.03.2019 - 07:52 | Güncelleme:  

Ünlü sanatçı Müjde Ar da İstanbul trafiğinden kurtulmak için toplu taşımayı tercih ettiğini söyledi. "Akbilim var, bununla metro ve otobüslere biniyorum" diyen Müjde Ar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi

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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Müjde Ar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü sanatçı da İstanbul trafiğinden kurtulmak için toplu taşımayı tercih ettiğini söyledi. 65 yaş indirimli akbil kullanıp kullanmadığı sorulan oyuncu, "Daha 65 yaşımı doldurmadım, almadım" dedi.

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    "ALLAH SABIR VERSİN"

    Dizi ve filmlerden sürekli teklif aldığını söyleyen Müjde Ar, "Şu an herhangi bir sette çalışamam. O şartlarda çalışan herkese Allah sabır versin. Beni cezbedecek herhangi bir yapım olmuyor. Sağ olsunlar arayıp soruyorlar ama ben o yapımlarda oynamam" dedi.

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