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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Mükellef Brezilya pazarına açıldı - Girişimcilik Haberleri

        Mükellef Brezilya pazarına açıldı

        Mükellef, yurt dışına odaklandığı markası Workhy ile Brezilya'da hizmet vermeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 16:08 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:08
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        Mükellef Brezilya pazarına açıldı
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        Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olan Estonya, Hollanda, Almanya gibi ülkelere ticaretini taşımak isteyen küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, şirket kuruluşundan vergilendirmeye kadar olan süreçte ürün ve hizmetler sunan Mükellef, geçen yıl hayata geçirdiği Workhy ile global yatırımlarını genişletme kararı aldı.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Workhy ile Pakistan’da Urduca, Fas’ta Fransızca hizmet veren Mükellef, şimdi de Portekizce dilinde hizmet vermek üzere Brezilya’ya açıldı. Bu adım sayesinde, lokal dillerinde canlı destek alan girişimciler aynı zamanda yine lokal dillerinde hazırlanan web sitesi üzerinden şirketlerini kurup fatura kesmeye ve ödeme almaya başlayabiliyor.

        Lokal pazarlarda güçlü iş birliği yapabilecek iş ortakları sayısını artırmayı ve lokal dil seçeneklerini genişletmeyi hedeflediklerini belirten Mükellef & Workhy Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, şunları söyledi:

        “Türkiye’de sunduğumuz katma değerli hizmetlerimizi globale açma hedefiyle kurduğumuz çatı şirketimiz Workhy ile her ülkeden vatandaşın farklı ülkelerde ticaretini yapabilmesi için şirket kuruluş hizmetimizi artık lokal dilde hizmet sunarak sürdürüyoruz. Bugün, İngiltere ve ABD’de ikamet etmeyen ancak şirket kuran başlıca ülkeler arasında Brezilya, Türkiye, Pakistan, Filipinler, Fas ve Endonezya bulunuyor. Kurulan şirketlerin faaliyet alanlarında ise e-ticaret ve online hizmet sektörleri öne çıkıyor. Bu konuda önceliğimizi en çok ihtiyaç duyulan pazar ve dile odaklanarak belirledik. 140 ülkeden üye alan Workhy ile artık Brezilyalı girişimciler de ABD ve İngiltere’de şirketlerini kurabilecek. Bu pazarda etkili çalışmalar yürütmek amacıyla Brezilya’da satış ve iş geliştirme ekibimizi kurduk ve zaman içerisinde büyütmeyi planlıyoruz. İlk etapta Pakistanlılar için Urduca, Faslılar için Fransızca sunduğumuz canlı destek hizmetimizi artık Portekizce olarak Brezilyalılar için sunmaya başladık. Canlı destek haricinde Brezilyalı kullanıcılarımızın bizimle hiç temasa geçmeden de lokal dillerinde kolayca işlemlerini yapabilecekleri Portekizce web sitesi hazırladık. Bu da sunduğumuz hizmetlerin bir SaaS iş modeline dönüşmesine imkân veriyor. Ek olarak, Brezilya’da potansiyel iş ortakları, partnerler ve influencer’larla bir araya gelerek marka tanıtıcı faaliyetler ve reklam çalışmalarıyla Workhy’nin bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz.”

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