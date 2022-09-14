Yönetmen koltuğunda Emre Kavuk'un oturduğu Mükemmel Eşleşme dizisinin senaryosunu ise Birol Güven, Deniz Gök, Etem Caner Karaüç kaleme alıyor. Başrollerinde Ahmet Kayakesen, Gizem Sevim, Ayşegül Günay'ın yer aldığı dizinin son bölümü TRT 1 resmi sitesinde erişime açıldı. İşte Mükemmel Eşleşme 9. son bölüm hakkında merak edilenler...

MÜKEMMEL EŞLEŞME 9. BÖLÜM İZLE

Mükemmel Eşleşme 9. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Mükemmel Eşleşme son bölüm izlemek için TRT1'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

MÜKEMMEL EŞLEŞME SON BÖLÜM ÖZETİ

Ece, Ahmet’e büyük bir tuzak kurmuş ve onun evden kovulmasını sağlamıştır. Başta Firuze, Irmak ve Fadime olmak üzere herkes Cevat ile konuşur ancak Cevat çok sinirlidir, Ece’ye çirkin bir iftira attığını düşündüğü için Ahmet’i affedip, eve geri almak istemez. Evsiz kalan Ahmet çareyi, Meral ve Necati’nin evine gitmekte bulur. Ahmet’i geri çeviremeyen Meral ve Necati, Cevat geldiğinde zor anlar yaşarlar, Ahmet’i saklamaya çalışırlar. Öte yandan Kerem, Aslı ile buluştuğunu Pınar’dan gizlemiştir. Kerem’in yalanını ortaya çıkaran Pınar, Kerem’den ayrılır. Pınar İzmir’e yerleşmeye karar verir. Artık İzmir’de yaşayacak ve oradan çalışacaktır. İzmir’e giderken talihsiz bir trafik kazası geçiren Pınar, Kerem’i arar ancak ona ulaşamaz çünkü Ece iletişime geçmelerini engellemiştir. Taner ve Fadime’nin aşkı da dolu dizgin devam etmektedir. Fadime ve Taner evlenmeye karar verir. Tam nikah tarihi aldıkları zamanda Taner’in hastalığı depreşir ve durumunun iyi olmadığını öğrenirler. Taner’in hastalığının hızlı bir şekilde ilerlemesi ve unutkanlık durumunun başlaması herkesi çok üzer.