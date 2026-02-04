Mükremin Gezgin, adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin, adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin, 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' iddialarıyla Ankara'da gözaltına alınmıştı.
Şüpheli Gezgin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Gezgin'in savcılıktaki ifade işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi.